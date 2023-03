Magyarországon jelenleg három vármegye: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala érintett. A fertőzés eredetének tisztázása további vizsgálatokat igényel, közöték. A veszélyes zárlati károsító terjedése csak a növényegészségügyi intézkedések szigorú és következetes betartásával előzhető meg.

A baktérium jelenléte jelentős gazdasági kárt okozhat. Jelenleg ugyanis nincs ellene kémiai védekezési lehetőség, terjedésének a megfelelő növényegészségügyi intézkedések tudnak határt szabni.

A fontosabb gazdanövények, amelyek hazánkban érintettek lehetnek: a burgonya, a paradicsom, a tojásgyümölcs, a rózsa, valamint a dísznövények.

A baktérium terjedésének elsődleges kiindulópontja a fertőzött szaporítóanyag, de emellett – tekintettel arra, hogy fertőzőképességét tartósan megőrzi – a különböző munkagépekkel és -eszközökkel való érintkezés is nagy eséllyel eredményezhet további fertőzéseket. Mindemellett ez a baktériumfaj is képes a felszíni eredetű öntözővíz révén is terjedni, amelynek forrása a kesernyés csucsor (Solanum dulcamara). A fertőzés teljes mértékű terméskiesést is okozhat és az érintett területeken pedig akár évekre is szüneteltetni kell a gazdanövények termesztését.

A terjedés megelőzésére – kémiai védekezési lehetőség hiányában – az alábbi preventív növényegészségügyi intézkedések jelenthetik a megoldást: kizárólag a laboratórium által bevizsgált, egészséges szaporítóanyagok ültetése, a gépek, eszközök megfelelő fertőtlenítése, a felszíni eredetű öntözővízzel való terjedés megakadályozása, a kesernyés csucsor elleni védekezés, a fertőzött területeken az előírt ideig nem szabad termeszteni gazdanövényeket, és javasolt az ugaroltatás, illetve (vetésváltásban) a kalászosok vagy egyéb fűfélék termesztése, továbbá az árvakelések irtása.

Forrás: NEBIH