ZALAEGERSZEGI HÍREK

Négy zalaegerszegi kapott elismerést nemzeti ünnepünkön

Négy zalaegerszegi kapott elismerést nemzeti ünnepünkön – írja a zaol.hu. Tombi Lajos vízépítő mérnök, a Zala Megyei Mérnöki Kamara volt titkára, Zalaegerszeg 1998-2010 közötti alpolgármestere, Zalaegerszeg Pro Urbe Díjasa Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át. Farkas Ferenc Zalaegerszegért Díjas szobrászművész, számos helyi köztéri alkotás készítője (pl. középkori vármakett, modern kori városmakett, Fiatalok, Zalai nemes, Luther, stb.) Munkácsy Mihály-díjban részesült. Ekler Elemér újságíró, a Zete 1920 Hagyományőrző Egyesület elnöke, a ZTE történetének kutatója, a ZTE-ről szóló történeti képes album szerkesztője Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott. Szabolcs Péter Zalaegerszeg díszpolgára, Munkácsy Mihály-díjas, Pro Urbe-díjas és Zala megyei Prima díjas szobrászművész Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

A 175 évvel ezelőtt kitört forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Zalaegerszegen

A hagyományokhoz híven március 15-én, délelőtt 10 órakor kezdődött a városi ünnepi program Zalaegerszegen Deák Ferenc szobránál – olvasható a Zalai Hírlapban. Vigh László országgyűlési képviselő beszédében Deák Ferencnek, a népképviselői tévedhetetlenség hibájának elkerüléséről és a tiszta szándékok jelentőségről szóló szövegével kezdett. A szónok a magyarság számára azóta is zsinórmértékéül szolgáló, 1848-ban megalkotott 12. pont zárószavait idézte: béke, szabadság, egyetértés. Ezután koszorúkat helyezett el Deák Ferenc szobrának talapzatán Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán és a testület vezetése, dr. Sifter Rózsa főispán, Vigh László, valamint a város oktatási, politikai, társadalmi szervezetei. Az ünneplők ezután a Városi Fúvószenekar és a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjainak felvezetésével a Kossuth utcán végighaladva sétált át Csány László 48-as kormánybiztos 1931-ben emelt szobrához, közben a Széchenyi domborműnél és a Kossuth szobornál is koszorúzott Balaicz Zoltán. A Csány-téren dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere mondott beszédet.

Ki a vitéz, ha én nem? - családi nap a nemzeti ünnepen a Göcseji Múzeumban

A Göcseji Múzeumban március 15-én, szerdán egész nap várták a családokat és az érdeklődő közönséget, délelőtt a kiállítások látogatását és tárlatvezetést kínáltak a múzeum munkatársai, délután 14 órától családi programok kerültek a kínálatba – olvasható a Zalai Hírlapban. A kicsik huszárcsákót és kokárdákat készíthettek, a nagyobbak játékos próbatételekre jelentkezhettek, volt zene és tánc, sőt, korabeli ruhákba öltözve fotózkodás is. Simon-Kiss Judit múzeumpedagógussal csákót készítettek, majd háromféle kokárdát formáztak. A próbatételek sikeres teljesítése után tekinthették meg a kiállításokat a résztvevők. A múzeum először rendezett nemzeti ünnepi történelmi játszóházat.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Ünnepi kitüntetés a művésztanárnak és a háziorvosnak

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából az újudvari Stamler Lajos művésztanárt és a nagykanizsai dr. Hámori Zsolt háziorvost is díjazták – írja a zao.hu. Stamler Lajos, a nagykanizsai Batthyány-gimnázium nyugalmazott vizuális kultúra tanára, a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke a vizuális nevelés és tehetséggondozás területén végzett magas szintű munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést hétfőn a Belügyminisztérium márványaulájában Pintér Sándor belügyminisztertől vehette át. Ugyancsak Magyar Ezüst Érdemkereszt díjban részesült a nagykanizsai háziorvos, dr. Hámori Zsolt is. Az idén immár ötven éve a hivatásának él és dolgozik. Nagykanizsa egészségügyi ellátásában végzett több évtizedes példaadó szak- és háziorvosi tevékenységét ismerték el.

Két zalai tűzoltót is elismertek a nemzeti ünnepen

Előléptetések ismertetése és elismerések átadása is a része volt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepi állománygyűlésének, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott a szervezet – tájékozta a zaol.hu. Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató elismeréseket adott át a kiváló teljesítményt nyújtó munkatársaink számára. Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért 2023. március 15-i hatállyal soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá Szabados Gergely tűzoltó századost, a nagykanizsai hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesét. Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere pedig Váradi Ferenc tűzoltó zászlósnak, a lenti hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének tűzoltósági tanácsosi címet adományozott.

Nemzeti szimbólumok a népművészetben

Magyarországon a reformkorban került előtérbe a nemzeti történelem és a kulturális örökség, akkor bontakozott ki a „magyar népi kultúra” fogalomköre. A 19. században a népművészeti termékek nemzeti jelentéstartalmat kaptak, különösen az 1848/49-es szabadságharc leverése után, fogalmazott a Zalai Hírlap érdeklődésére Gyanó Szilvia, a nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzos-főmuzeológusa. A motívumok közt leggyakoribb az országcímer, vele együtt a Magyar Szent Korona, valamint előfordul a piros-fehér-zöld (a nemzetiszín) és a zászló is. Sajátosan magyaros jelentéstartalmat kapott a huszár és a betyár alakja, de a Magyarok Nagyasszonya ábrázolás is a nemzeti jellegre utal. Hazafias feliratok is feltűntek a tárgyakon, ahogy a nemzeti hősök nevei és képmásai is, például Kossuth és Petőfi. Maga az 1848-as évszám is a hazafiasság szimbólumává vált.

KESZTHELYI HÍREK

Emlékházzá bővült Szendrey Júlia kis szobája Keszthelyen

A nemzeti ünnepen átadták Keszthelyen a kibővített Szendrey Júlia-emlékházat, amelyet a MATE Georgikon campusa működtet és fejleszt hosszú évek óta – olvasható a Zalai Hírlapban. Dr. Lukács Gábor, a Georgikon egyetemi docense az avatáson arról beszélt, a korábbi, 2009-ben átadott emlékszoba most emlékházzá bővült, s továbbra is Keszthely egyik ikonikus helyszíne. A 14 négyzetméteres emlékszoba betöltötte a küldetését, és most 65 négyzetméteresre bővült, a jövőben pedig – források függvényében – megújulhat az egykori szülői ház, illetve a környezete is. Berecz Ágnes, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének igazgatója felidézte Szendrey Júlia élettörténetét, s legendás, ám a sors kegyetlenségéből rövid ideig tartó szerelmét és házasságát Petőfi Sándorral. Költői életműve 141 verset számlál, ismertette a gyűjteményigazgató. Ezek közül életében 23-at publikált, Petőfi Júlia néven jegyezve azokat. Főként gyerekeknek írt meséi és fordításai kiemelkedők.

Dr. Iglódi Endrét választották a Magyar Olimpiai Akadémia elnökének

Komoly zalai sportdiplomáciai sikerként értékelhető, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége a keszthelyi dr. Iglódi Endrét választotta meg a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) elnökének, akinek a megbízatása a párizsi olimpia végéig szól – tudósít a zaol.hu. A MOB beszámolója szerint a grémium egyhangúlag választotta meg dr. Iglódi Endre jogászt, a Magyar Ügyvédi Kamara vezető tisztségviselőjét. A sportvezető három évtizede a MOB Hagyományőrző Bizottság, Albizottság tagja, mellette a keszthelyi Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör megalapítója, egyik vezetője, öt éve a Magyar Kézilabda Szövetség Emlék Albizottságának elnöke. Dr. Iglódi Endre évtizedek óta a Zalai Hírlap keszthelyi tudósítója.

Bach mindenkinek, Zalában is

Zalai helyszínei is lesznek a Bach Mindenkinek Fesztiválnak, amelyet az idén már - előzményeit is számítva - 9. alkalommal rendeznek meg, március 16-tól a Kárpát-medence összesen mintegy 100 településén – írja a zaol.hu. Március 24-én 18 órakor pedig a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI hangszeres szólistái, tanárai, az iskola kórusa és a Musica Antiqua Együttes lép fel az iskolában. A Bach mindenkinek sorozatnak jótékony célja is van: az idén a Bethesda Gyermekkórház munkatársai gyűjthetnek adományokat az eseményeken.