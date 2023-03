Mint arról korábban már beszámoltunk, számos más zalai településhez hasonlóan Letenye városának gazdálkodását is hátrányosan érintette az energiaárak emelkedése. Ahhoz, hogy az önkormányzatok a megnövekedett költségek ellensúlyozására kiegészítő állami támogatást kapjanak, feltétel volt egy intézkedési terv elfogadása. A letenyei képviselőtestület a közvilágítás költségeinek csökkentésére a még tavaly megalkotott intézkedési tervben több alternatívát is felvázolt. Ezek közt szerepelt minden második lámpatest lekapcsolása, a hajnali egy és négy óra közötti teljes elsötétítés, de a lámpatestek cseréje is. A testület végül egy negyedik lehetőség, a késleltetés mellett döntött.

- Letenye városában 568 lámpatesttel biztosítjuk a közvilágítást – magyarázta Farkas Szilárd polgármester. – A teljes elsötétítés közbiztonsági aggályokat vetett fel, minden második lámpatest lekapcsolásával az egyedutai városrészben az amúgy is rossz fényviszonyok miatt okoztunk volna közlekedésbiztonsági problémákat, a lámpatestek cseréje pedig fejlesztési hitel felvételét igényelte volna. Azért döntött úgy a képviselőtestület, hogy szűkítjük a közvilágítás időtartamát, vagyis a közvilágítási naptárhoz viszonyítva az esti órákban 30 perccel később kapcsolódnak fel, a hajnali órákban pedig 30 perccel előbb kapcsolnak ki a lámpatestek. Ezzel szintén elérhető lesz némi takarékosság.