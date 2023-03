Az MME közleménye szerint a nemrég lezárult Téli Madárleshez jasonlóan a Gólyales célja is az, hogy bevonja a lakoságot a környezetünk madarainak megfigyelésébe és a védelmüket segítő közösségi adatgyűjtésbe. Az akciónak van internetes felülete, de elérhető a Turdus mobiltelefonos applikációval is: itt böngészhetők a gólyafészkek adatai, illetve lehetőség van új megfigyelések feltöltésére is.

Az adatbázisban a korábbi költési eredmények, megfigyelési adatok és a fészkekről készült fotók is elérhetők: több mint 10 ezer fészek kapcsán 118 ezer költési eredményt, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 ezer fotót lehet böngészni – és eze a számok a remények szerint rövidesen jelentősen növekedni fognak.