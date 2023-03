Ez utóbbi összeg jelentős részét – körülbelül 250 millió forintot – helyi adóbevételek jogcímén tervezi a város beszedni. Az ülésen arról is döntöttek, hogy fejlesztési céllal maximum 112 millió forint hitelt vehet fel az önkormányzat, ám ezt csak abban az esetben, ha konkrét beruházások teszik indokolttá, illetve amennyiben ahhoz a kormányzati jóváhagyást is megkapják.

A képviselő-testület az egyes intézmények költségvetéséről és létszámkeretéről is döntött. A közös önkormányzati hivatal működésére közel 187 millió forintot fordítanak 2023-ban, az ott dolgozók számát pedig 21 főben maximálták. A 34 munkatárssal működő Hóvirág Óvoda több mint 263 millió forintból működhet ebben az esztendőben, a hét személyt foglalkoztató Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegét mintegy 80 millió forintban határozták meg, oly’ módon, hogy a 2023-as rendezvényekre szánt keretösszegből hárommillió forintot az önkormányzat általános tartalékkeretébe csoportosítottak át. A Család- és Gyermekjóléti Központ szintén hét fővel végzi tevékenységét, az intézmény fenntartására közel 57 millió forintot fordít a város. Az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak száma pedig 10 fő.

A költségvetési rendelet elfogadásakor arról is tárgyaltak a képviselők, hogy a nettó egymillió forintot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő kifizetésekről a beszerzési bizottságnak kell döntenie. A képviselőtestület a helyi civil szervezetek támogatására 800 ezer forintos keretösszeget különített el, amit szintén az általános tartalékkeretbe helyeztek. Ezen összeg felosztásáról a jövőben már nem a polgármester lesz hivatott dönteni, a kérelmek elbírálására egy módosító javaslatnak köszönhetően 2023-ban már a képviselő-testület vált jogosulttá. Az igényeket legkésőbb május 31-ig nyújthatják be a támogatást kérelmezők, a testületnek pedig legkésőbb július 31-ig el is kell bírálnia azokat.