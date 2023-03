Az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával megvalósuló beruházás célja a Balaton jó ökológiai, vízminőségi és -mennyiségi állapotának elérése, vízszint-szabályozási feltételeinek megteremtése, a bel- és csapadékvízzel mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése és a vízkárelhárítás feltételeinek javítása. Ennek érdekében Siófokon épül egy hajózsilip, egy vízszintszabályozó zsilip, valamint egy üzemviteli épület. A hajózsilipnél jelen állapot szerint az üzemviteli épület elkészült, a tárgyaló épületszárnyban az elektromos és épületgépészeti alapszerelési, valamint a szárazépítési munkálatok fejeződtek be. A tárgyaló épületszárnyon pillanatnyilag a gépészeti alapszerelési, valamint a lakatosszerkezetek mázolási munkálatai zajlanak. A vízszintszabályozó zsilipnél szintén dolgoznak a szakemberek.

A beruházás elindítását az indokolta, hogy a 2000-es évektől kezdődően – feltehetően a klímaváltozás hatásaként – rendkívül szélsőséges ingadozások jellemezték a Balaton vízjárását. Az előrejelzések alapján ebben a jövőben sem lesz változás, és mivel a Balaton rendkívül nagy gazdasági, idegenforgalmi potenciállal rendelkezik, a kiegyensúlyozott feltételeket a vízgazdálkodás eszközeivel is segítik. Ennek egyik eszköze lehet az eddiginél jelentősebb vízkészlettartalék képzése, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások valószínűségét. A tartósan alacsony balatoni vízszint ugyanis komoly természetvédelmi kockázatot jelent a térségben, és országosan is érzékelhető gazdasági károkat okoz. Azonban ahhoz, hogy a megemelt szabályozásiszint-tartás egy hosszabb csapadékos időszak esetén se okozzon károkat a part menti területeken, szükséges a balatoni szabályozás rugalmassá tétele. Ezzel összefüggésben, az építési munkálatokon túl a Sió-csatorna vízlevezető képességének növelése érdekében a csatorna egyes mederszakaszain kotrást végeznek, illetve az árvízvédelmi töltésrendszer magasítása is ehhez a fázishoz tartozik. A projekt részeként a hajózást is biztonságosabbá teszik a vízügyi hajózási adatbázis fejlesztésével és a hajózási jelek aktualizálásával.

Ami a tó vízállását illeti, továbbra is biztatónak mondható, hiszen folytatódott az idei emelkedés, a március 9-én mért 102 centiméter öt centiméterrel haladta meg az egy hónappal ezelőttit.