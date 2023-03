A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület (KKE) a Veszprém-Balaton EKF 2023-programban nyert 350 ezer forintot a fásításra, amelybe bevonták a Zöldmező utcai iskola és a VSZK tanulóit is. A liget Madách utcához közel eső részén jórészt földlabdás körisek, hársak és tölgyek kerültek az elmúlt időszakban „kopasz” s a közelmúltban megtisztított, rendbe tett parkba.

Szükség volt a dolgos kezekre. Az ültetésből Manninger Jenő polgármester és Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati képviselő is kivette a részét

Fotós: Péter B. Árpád

Forstner Anna, a KKE elnöke lapunknak elmondta: régóta szeretnének ezen a kicsit kopárabb területen fákat ültetni, s most megragadták a kínálkozó pályázati lehetőséget.

– Egyesületünk tevékenységében kiemelt szerepet kap, hogy kapcsolatot teremtsünk a fiatal generáció tagjaival, óvodától az egyetemig – emelte ki az egyesület első embere. – Rendszeresen tartunk előadásokat, játékos foglalkozásokat, vetélkedőket, a faültetés pedig az egyik legfontosabb, amit tehetünk, különösen a mostani klímahelyzetben. Ezt szeretnénk a fiatalokban tudatosítani, sőt: velük együtt dolgozni e téren.

A munkában részt vett Sáringer-Kenyeres Marcell környezetvédelmi mérnök, önkormányzati képviselő is, aki leszögezte: a földbe most olyan fajták kerültek, amelyek jelen vannak e területen, s illeszkednek egy keményfás liget biológiai arculatához. Ez a vasúti átjáróhoz közeli területen hiánypótló munka, hiszen itt a korábbi időszakban sok fát kivágtak, tette hozzá.

Forstner Anna a fák jelentőségéről beszélt a diákoknak a munka kezdetén, mellette Manninger Jenő

Fotós: Péter B. Árpád

– Figyelni kellett arra is, hogy a sínektől, illetve a vezetékektől megfelelő távolságra ültessük a fákat, mert nem szeretnénk, ha a jövőben itt csonkolásra lenne szükség – tette hozzá a szakember. – Ezek gondozását, ápolását, s majdan az ifjító metszéseket is a VÜZ Kft. végzi, amelynek munkatársai most is segítettek.

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere szintén kivette részét az ültetésből. Emlékeztetett: ezzel folytatódik a korábbi években elkezdődött párbeszéd s együttműködés a környezetvédőkkel, illetve a liget közelében élőkkel. A város ezen részét az önkormányzat zöldterületnek minősítette s tervbe vette, hogy itt minél több fát szeretne ültetni. Most ehhez járul hozzá a környezetvédő egyesület által elnyert pályázat is.

A VSZK fiataljai is segítettek a 14 fa elültetésében

Fotós: Péter B. Árpád

– Természetesen továbbra is az a célunk, hogy az egykori sportkemping területén fás, ligetes parkot alakítsunk ki, amelyhez minden elültetett fa hozzájárul – szögezte le a város első embere. – Ez pedig nemcsak itt, hanem az Erzsébet-liget tágabb környezetében is javítja a levegő minőségét.