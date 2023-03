Az Európába a 17. században megérkezett kávéházak nem csupán a kávé fogyasztására szakosodott vendéglátóipari egységek voltak, hanem a társasági élet fontos színterei is. Minden kávéháznak megvolt a maga társasága, mindenki tudta, melyik kávéházat kell felkeresnie, ha egy jogásszal vagy éppen Babits Mihállyal szeretett volna találkozni. A kávéházakban több ezer folyóirat közül válogathattak a vendégek, a nők azonban csak férfi kísérővel léphették át a küszöböt. Többek között ilyen érdekességeket is megtudhattak a zalaegerszegi MCC középiskolásai az Arany Bárány Hotel éttermében tartott közelmúltbeli interaktív előadás során. Bartusz-Dobosi László, a Középiskolás Program vezető oktatója arról is tájékoztatta a diákokat, hogy a 20. században Budapesten már több mint 500 kávéház működött, például az Abbázia, az Akadémia, a Centrál, a Deák vagy a New York kávéház. A Centrál kávéházban szerkesztette Kiss József a Hét című újságot, innen indult el, majd ide tért vissza 1920-ban a New York kávéházból a Nyugat. Törzsvendég volt itt Ady, Karinthy, Móricz, Babits, Kosztolányi és Illyés Gyula is.

Forrás: MCC

A számos érdekesség, hely- és kultúrtörténeti ínyencség mellé stílusosan kávé és sütemény is járt a diákoknak.

