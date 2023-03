ZALAEGERSZEGI HÍREK

Kettős felhasználású technológiákat mutattak be a ZalaZONE tesztpályán

Megkezdte munkáját a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma. A projektindító találkozót a labor konzorciumának vezetője, a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szervezte szombaton a ZalaZONE Járműipari Tesztpályán – tudósít a Zalai Hírlap. A terepi, földi autonóm járművek, a dróntechnológia, a bionika és robotika, a hálózatközpontú kooperatív automatizálás volt a témája a tanácskozásnak, melyre többek között egyetemek, kutatóközpontok, innovatív fejlesztéssel foglalkozó cégek kaptak meghívást. A laboratórium célja az, hogy egyedülálló, kettős felhasználású rendszereket fejlesszenek ki, hogy egyrészt elősegítse például a mezőgazdaság hatékony automatizálását a mesterséges intelligencia felhasználásával, másrészt védelmi célokra fejlesszenek ki csúcstechnológiát.

Kikeleti forgatag a skanzenben

Mintegy háromszázan látogattak el szombaton a Göcseji Falumúzeum évadnyitó rendezvényére, ami egyben a A Göcseji Körte éve 2023 programsorozat nyitánya is volt – írja a zaol.hu. A hagyományokhoz híven Gyümölcsoltó Boldogasszony napján hasznos információkhoz jutottak mindazok, akik kertjüket, veteményesüket szeretnék rendben tartani. A tavaszköszöntő programon hobbikertészek találkoztak, magbörzét és facsemetevásárt tartottak, a gyermekeknek beporzónapi gyermekfoglalkozást szerveztek. A szakmai bemutatók mellett felavatták a szabadtéri gyűjtemény legújabb létesítményét, a Zöld sziget ökojátszóteret. A Zöld szigetet száz százalékban újrahasznosított alapanyagokból épült. Mindezt először a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ kis lakói próbálhatták ki. A játszótéren babaház, homokozó, komposztáló, több pad és virágláda kapott helyet. Az egyik magaságyást a gyermekek „örökbe fogadták”, azaz rendszeresen látogatják majd és gondozzák az ott ültetett növényeket.

Eltűnt napok - könyvbemutató Zalaegerszegen

Az Endometriózis világnapja alkalmából mutatták be Zalaegerszegen, a VMK Cafféban az Eltűnt napok című könyvet – tájékoztat a Zalai Hírlap. A rendezvényen a szerzővel, szakértővel és az érintettekkel Balaicz Zoltánné beszélgetett. Tizenhárom évvel ezelőtt merült fel először a hiánypótló kiadvány megírásának ötlete, amiből a közönség is hallhatott részleteket pénteken este. Dr. Bokor Attila nemzetközileg is elismert kutató szülész-nőgyógyász, a Magyar Nőgyógyász Társaság elnöke szakértőként segített Salamon Adriennek, a kötetet kiadó „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány elnökének a könyv létrehozásában.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Felesküdtek a haza védelmére Nagykanizsán

A Magyar Honvédség 8 hetes Egységes Alapkiképzési és Lövész Alapozó Felkészítési Programját követően 111 honvéd tett ünnepélyes esküt a haza védelmére Nagykanizsán – olvasható a Zalai Hírlapban. Az önkéntes katonai szolgálatot vállaló fiatalokat elsőként dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntötte. Az eskütételhez felsorakozott tartalékosokat Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára is köszöntötte. Mint emlékeztetett: Magyarországon 2004-ben függesztették fel a sorkatonai szolgálatot. Az államtitkár arról is szólt, hogy a bevonulók számára a korábbi 5+1 hét időtartamú, laktanyai elhelyezéssel egybekötött alapkiképzés helyett, 5+1+2 hét időtartamú, napi bejárású – igény esetén laktanyai elhelyezés is biztosított – kiképzést tesz lehetővé, melynek keretében az alapkiképzés mellett a lövészképességek fejlesztésére, valamint a pszichikai és fizikai alkalmasságra is figyeltek.

Minden újszülött után ezer fát ültetnek Nagykanizsán

Komoly erdőtelepítés vette kezdetét a közelmúltban a Csónakázó-tó környékén. A Zalaerdő Zrt. kezelésében lévő mintegy 3 hektáros területen 28 ezer fát ültetnek el az erdészet szakemberei – tájékoztat a zaol.hu. A mezőgazdasági termelésből kivont terület az „újszülöttek erdeje” nevet kapta. Rosta Gyula a mostani negyedik telepítési szakasz kapcsán elmondta: a területen 19.600 kocsányos tölgy, 2.800 magas kőris, 1.400 vadalma, 2.800 madárcseresznye és 1.400 vadkörte csemetét ültetnek el. A cserjés erdőszegély az erdőtelepítés nyugati oldalán, 727 kökény és 1.454 egybibés galagonya csemete felhasználásával készül el. Az erdőtelepítéshez szükséges szaporítóanyagot a cserjék kivételével most is a Bajcsai Csemetekert biztosítja.

Emléktábla Sigmund Rombergnek

Sigmund Romberg művészete erős kapocs, amely közösségeket, városokat, országokat késztet összefogásra és együttműködésre, zenéjével közös nyelvet biztosítva a párbeszédnek. Balogh László, Nagykanizsa polgármestere mondta mindezt a helyi születésű, majd Amerikában világhírűvé vált zeneszerző emlékére szervezett ünnepségen – tájékoztat a Zalai Hírlap. Sigmund Romberg tiszteletére a Nagykanizsai Városvédő Egyesület és a Sigmund Romberg Emlékbizottság kezdeményezésére, a Nemzeti Panteon Alapítvány és magánszemélyek támogatásával – immár második alkalommal – helyeztek el emléktáblát a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola külső homlokzatán.

KESZTHELYI HÍREK

Összesen 47 korszerű, környezetbarát jármű állt szolgálatba Zalában

Zala helyközi közlekedésében 39 MAN Lion’s City 12 típusú, CNG-üzemű autóbusz áll forgalomba. Ezek a korábban közlekedő járműveknél zöldebb, csendesebb, korszerűbb utazást biztosítanak az itt élőknek – olvasható a Zalai Hírlapban. A keszthelyi autóbusz-pályaudvaron tartott hivatalos átadón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, a kormány fejlesztései az élhetőséget is szolgálják. A járműfiatalítási program keretében az egész országban megújul a Volánbusz állománya, s ma már nincs olyan járás, ahol ne tűnnének fel új járművek, amelyek száma 2018 óta meghaladja a kétezret. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, a közlekedés meghatározza egy ország gazdasági teljesítőképességét és adott térségek, települések lakóinak mindennapi életét is.

A hévízi forrásbarlang eltér a világ hasonló képződményeitől

A Hévízi-tó számos szempontból különleges, egyedi forrásbarlangjának titkairól tartott előadást a víz világnapján Katona József barlangi búvár, oktató a városháza dísztermében. Az esten a szakember saját filmfelvételeit is bemutatta, majd a publikum megismerkedhetett egy profi búvárfelszereléssel – tájékoztat a zaol.hu. Katona József 2004 óta merül, oktatóként 2011-ben kezdett dolgozni. A hévízi forrásbarlangba – amely 38 méteres mélységben kezdődik, s 45-46 méter a legmélyebb pontja – már 46 alkalommal szállt alá. Hévízen speciális merülési profilt kell alkalmazni, többek között a balesetek és az egészségkárosodás megelőzése érdekében.

8 fokos Balatonba merültek a bátrak

Negyedik alkalommal rendezték meg a Tavaszi csobbanást Keszthelyen. A Tavaszi csobbanás keretén belül ugrott a Balatonba Gipsztigris, a keszthelyi Rozmár és Schirilla György, a Nemzet Rozmárja és még 10 bátor vállalkozó – írja a zaol.hu. A rendezvény elsődleges célja, hogy a víz világnapja alkalmából az egészséges életmódra és a hideg víz jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet. A Boombatucada pörgő ritmusaira és ifjú gitárosok dallamaira vetődtek a márciusi Balatonba, majd a vízi vonatozás sem maradhatott el a jó hangulatú eseményen.