A történtekről tájékoztatást kértünk dr. Benedek Karolina jegyzőtől, aki az alábbiakat közölte:

“Pacsa Város polgármestere szabályosan, határidőben kiküldött, minden előírásnak megfelelő szakmai tartalommal ellátott 21 napirendi pontból álló testületi ülést hívott össze 2023. február 23-án 16.30 órára. A testületi ülésen Dancsák Dávid képviselő aznap reggel tett szóbeli nyilatkozatával indokolva, előre nem látható okból nem tudott részt venni, a további 5 megválasztott képviselővel és a polgármesterrel az ülés megnyitásakor a képviselő-testület határozatképes volt. Az első napirendként tárgyalt Pacsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotás kérdés nélkül, 6 igen aránnyal elfogadásra került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján költségvetési rendelettel egyidejűleg kell elfogadni az önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2023-2026. évi középtávú tervet, amely 2. napirendként került tárgyalásra. Sabján Péter és Jakab Sándor képviselők jelezték, hogy nincsenek olyan információk birtokában, amellyel az önkormányzat saját bevételeiről és kiadásairól szóló előterjesztésben dönteni tudnának, mert az okmányiroda bezárásával kapcsolatosan facebook-messenger csoportba nem lett feltöltve nekik irat, és ennek okán kételkednek van-e még más irat, amiről nem tudnának. Ennek okán módosító indítványt nyújtottak be a napirendhez. Tárgya a képviselő-testület feloszlásának kimondása, indoka általános, tényeket, konkrétumokat, időszakot nélkülözően az alábbi „a polgármester részéről nem tapasztalható együttműködési készség, fontos kérdésekben nem vonja be a képviselő-testületi tagokat a döntéshozatalba, előzetesen nem egyeztet velük, előbbiek alapján

megrendült a bizalmunk a polgármesterben, az ő vezetésével nem látjuk biztosítva a város fejlődését”.

(Megjegyzésül: 2019. október 13-a óta Pacsán 36 testületi ülésen 408 határozat és 54 rendelet módosítás született, kivétel nélkül egyhangú testületi döntéssel. A covid 19 világjárvány miatt 2020. március 11-i kihirdetésétől 2020. június 16-ig, majd 2020. november 3-tól 2021. június 15-ig tartó veszélyhelyzetben Magyarország Kormányának döntése és kiadott eljárásrendje szerint a képviselő-testületek véleményezési és ülés tartási jogkörét felfüggesztették, egyedül a polgármestereknek kellett vállalni a felelősséget mindenért, amit 2021. június 15-e utáni testületi ülésen a képviselők felülvizsgálhattak, Pacsa esetében jóváhagyásra került minden).

Törvényességi kifogással éltem jegyzőként, mert sem a módosító indítvány, sem a benyújtási szándék, idő nem felelt meg az szmsz-ben előírtaknak, továbbá jeleztem polgármester úrnak, hogy a napirend Pacsa város önkormányzata saját bevételeiről és kiadásairól szólt, amelybe nem tartozik bele az okmányiroda, lévén az a Zala Vármegyei Kormányhivatal intézménye és nem az önkormányzaté. Okmányirodával kapcsolatos napirendet nem tárgyal a testület, nem kérték a képviselők sem ilyen tárgyú napirend felvételét. A napirendek előtt, de az ülés megnyitása után, tehát bizonyíthatóan, külön jelezve lett a jelenlévők részére, hogy bár a szervezet vezetőjéhez (jegyző) semmilyen megkeresés nem érkezett semmilyen irat megtekintése, kikérése iránt, de a hatályos információbiztonsági előírásoknak megfelelően biztosítom a teljes, 2013. óta, azaz tíz éve folytatott és minden egyes iratot beiktatott levelezésbe való betekintést. (Nevezettek ezzel sem akkor sem azóta nem éltek!) Kifejezetten visszautasítom, hogy bármilyen olyan irat lenne, amit homályosan emlegetnek, a teljes ügyirat beiktatott alszámokkal, hitelesen, együtt áll rendelkezésre – az a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtekinthető.

Kizárólag a napirendnél maradva kérdés nem hangzott el, a szavazást név szerint elrendelve indokolás nélkül nemmel szavazott Sabján Péter, Jakab Sándor, Gombos László János képviselő, így nem került elfogadásra. Tekintettel arra, hogy a költségvetéssel egyidejűleg kell elfogadni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv.) 132. § (1) bekezdés e) pontja alapján törvényen alapuló határozathozatali kötelezettség elmulasztása történt. A következő napirend: Pacsa Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve név szerinti szavazással nemmel szavazott Sabján Péter, Jakab Sándor, Gombos László János, indoklás nélkül, így nem került elfogadásra. Jogkövetkezménye ugyanaz, mint az előző pontban. Negyedik napirend: Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének jóváhagyása, név szerinti szavazással indoklás nélkül nemmel szavazott Sabján Péter, Jakab Sándor, Gombos László János. A Társulási Megállapodásban 9. pontjában foglaltak szerint a Társulási Tanács éves költségvetéséről szóló döntés hatályosulásához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. Mivel ezt megtagadták, a Pacsai Napsugár Óvodának a költségvetése nem hatályosult, azaz nincsen.

Sabján Péter szünetet kért, ami alatt kiment a teremből, visszatérte után az ülést végleg elhagyta Jakab Sándor és Gombos László János képviselő társaival együtt 17.29 perckor. Tekintettel arra, hogy a testületi ülés határozatképtelenné vált 3 fővel, így Csalló Ervin képviselő 17.31 perckor szintén elhagyta a termet. A további 17 napirend tehát tárgyalva sem lett, indokolás nélküli távozás miatt, mely érint több rendeletet, itt törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztását valósították meg, valamint lényeges kérdésekben határozatok tárgyalását akadályozták meg, mint például lakásbérleti kérelem elbírálását, lakásviszony hosszabbítását, kormányhivatali hatósági osztályának megkeresésére ingatlanszerzésről nyilatkozat meghozatalát, kistérségi orvosi ügyeleti díjról való döntést annak érdekében, hogy az ügyelethez forduló pacsaiakat elláthassák - határidő a társulási megállapodás szerint 2023. február 28-ig, közfoglalkoztatottak béren kívüli juttatását, amelynek jogkövetkezményei törvényen alapuló mulasztásos jogsértésen felül a településen lakók élethelyzetébe való negatív beavatkozást jelenti. A képviselők ugyanis Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kötelesek a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és a döntéshozatali eljárásban részt venni. 2023. február 27-én 5 képviselő (Csalló Ervin, Dancsák Dávid, Gombos László János, Jakab Sándor és Sabján Péter) indítványt adott át a polgármesternek rendkívüli ülés összehívására, melynek egyetlen napirendi pontja a képviselő-testület feloszlatásának kimondása.

Tekintettel arra, hogy Pacsa Város polgármestere mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2023. február 23-i képviselő – testületi ülésen történtek általi törvénysértések, mulasztások mielőbb kiküszöbölésre kerüljenek, és a testület meghozza a törvényi előírásnak megfelelő döntéseket, ezért Ő nem csak ennek az egyetlen napirendi pontnak felvételéről intézkedett, hanem fenti 3 képviselő magatartása miatt nem elfogadott, illetve elmaradt napirendek újbóli összeállítása is felkért engem és a hivatal dolgozóit. Emellett a település fejlődését érintően további napirend, pályázat beadás előkészítése is folyamatban van, melynek jogvesztő határideje március 20., de más szerv munkáját is igényli (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása).

Mindezek okán 2023 március első felében rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására kerül sor Pacsán.

A képviselő-testület feloszlatásának kimondása esetén időközi választás kiírására kerül sor, lebonyolítása 120 napon belül kell megtörténjen, melynek költsége teljes egészében kizárólag az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozható, azaz a lakosok fizetik meg, ezzel párhuzamosan pedig készülni kell a várhatóan legkorábban 2024 áprilisában országosan kiírásra kerülő általános önkormányzati választásokra is, amelyet szintén le kell bonyolítani mindennek ellenére Pacsán is, de annak költsége már állami normatívából lesz finanszírozva.

Hiteles tájékoztatást a továbbiakban is adni fogok a lakosság részére, zárult dr. Benedek Karolina közlése.