Mint azt dr. Kaszás Nikoletta, az intézmény főigazgatója elmondta: a február 15-ig leadott jelentkezési adatok összesítését követően már tudható, hogy a kanizsai intézményt 163 diák jelölte meg az első helyen, míg összesítésben 531 fő jelölte meg a választható szakok valamelyikét.

– Azt tapasztaljuk, hogy a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó alapszak, illetve a két mesterszak egyre népszerűbb, ezekre a helyekre több mint 40 hazai és 15 külföldi hallgató jelentkezett – árulta el a főigazgató, aki hozzátette: több képzésük is angol nyelvű, így a jövőben a külföldi hallgatók számának emelkedésére számítanak. – Szintén örömteli, hogy az idén először meghirdetett kereskedelem és marketing szakra közel 30 hallgató adta be jelentkezését. Emellé társulnak az informatikai képzéseink, melyek továbbra is kurrens szakoknak számítanak.

Dr. Kaszás Nikoletta elmondta: ugyan a turizmus-vendéglátás alapszakra a Covid miatt kevesebben jelentkeztek az elmúlt időszakban, de ahogy az iparág kezd magához térni, úgy emelkedik a képzésre jelentkezők száma is. A felvételi jelentkezések kapcsán az is megfigyelhető, hogy egyre többen választják a levelező képzéseket, ami azt jelenti, sokan munka mellett is vállalják a tanulást.

A jól megválasztott képzési paletta mellett a kanizsai intézmény másik nagy vonzereje a kollégiumi férőhelyek biztosítása. Mint azt a főigazgató hangsúlyozta: aki Kanizsán tanul és kollégiumi férőhelyet igényel, az szinte biztosan kap elhelyezést.