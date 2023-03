Folytatódik a kerékpárút-építés Lovászi felé

Újabb helyen épül kerékpárút Zala vármegyében, csütörtökön átadták a Kerkateskánd, Lovászi és Tornyiszentmiklós között megépítendő szakaszon a munkaterületet a kivitelezőnek – tudósít a Zalai Hírlap. Az építés teljes költsége több mint 434 millió forint. A Zala Vármegyei Önkormányzat vezető partnerségével megvalósuló beruházás során a települések között több mint 3 kilométer hosszban kétirányú, aszfaltburkolatú kerékpáros-turisztikai útvonalat alakítanak ki. Ennek eredményeként a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításából eredő gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése valósul meg. A fejlesztés kivitelezésével nő és fejlődik a kerékpárút-hálózatok hossza, javul a kistérségi turisztikai attrakciók kerékpárúton történő elérhetősége.

Zalaiak is tolják az ikonikus lépésszámlálót

Éppen március 15-én, nemzeti ünnepünk napján veszik át a zalai túrázók a Vas vármegyei szervezőktől, kísérőiktől a Rockenbauer Pál 90. Emlékév kapcsán indított emléktúra lépésszámlálójának hű mását Szentgyörgyvölgyön. Az eseményre várják a lelkes résztvevőket. Március 15-én Zalaegerszegről, a Zala Pláza parkolójából indítanak kisbuszt 11 órakor a túra kiindulási pontjához, Magyarszombatfára. A 18 és 9 személyes kisbuszra várják még a jelentkezőket, illetve további információkat a [email protected] email-címen lehet kérni.

Vasárnap kezdődik a Katolikus Karitász nagyböjti élelmiszergyűjtése

Vasárnap kezdődik és a következő vasárnapig, március 19-ig tart a Katolikus Karitász nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtése – közölte a segélyszervezet csütörtökön az MTI-vel. Az adománypontokon bármilyen tartós élelmiszer leadható. A Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során az adományozók a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat, emellett az egyházmegyei karitászközpontok és adománypontok is fogadják az adományokat.

Nőnapot tartott a rédicsi idősklub

Meglepetésműsorral kedveskedett a rédicsi idősklub vezetősége a hölgy tagtársaknak a nőnap alkalmából a napokban – tájékoztat a Zalai Hírlap. Vörös Istvánné, a klub nemrégiben megválasztott új vezetője elmondta, hogy zenés és szórakoztató programmal, valamint vendéglátással is készültek. A helyi előadó, Stángli Tibor énekelt slágereket a klubtagoknak, illetve színdarabot, egy közös szerzeményt is előadtak. A nyugdíjasklubnak jelenleg közel 30 tagja van, rájuk további programok is várnak még az év folyamán. Terveznek gyógyszerészeti előadást, tájékoztatót a vegyszermentes kertészkedésről, valamint a helyi rendőrségi körzeti megbízott is bemutatkozik és hasznos információkkal szolgál a nyugdíjasoknak.

Virágokat osztottak nőnapra Galambokon

A Galamboki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nőnap alkalmából szerdán a piactéren köszöntötte a településen élő hölgyeket. A szervezet elnöke, Bogdán Sándor elmondta: az idén nyolcadik éve készülnek erre a jeles ünnepre, amikor 100 darab cserepes szegfűt adtak minden nőnek. Sőt süteménnyel és frissítővel is kedveskedtek a hölgyeknek – írja a zaol.hu.

A Megmutatom magam! sorozat újabb kiállítása nyílik

Március 16-án, csütörtökön 15 órakor nyílik meg a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtárban a népi kismesterségek tárgyait bemutató "MINImalArt - gyermekek a hagyományőrzésben" című tárlat, amely a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tanítványainak munkáit tárja a nagyközönség elé. A május 12-ig látogatható kiállítást Devecz Zsuzsanna, a népművészeti egyesület elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe – írja a zaol.hu.

Márciusi aranyeső az uszodában

Lezajlott az idei első országos bajnokság az úszósportban, hiszen a Veszprémben rendezett XIII. Medencés Hosszútávúszó Országos Bajnokság volt az első, melyen az idén érmeket osztott a Magyar Úszó Szövetség. Az első érmek közül jutott Zalaegerszegre is – tudósít a Zalai Hírlap. Nett Vivien és Nagy Napsugár szereplése csillagos ötöst érdemel, hiszen amelyik számban indultak, abban nem találtak legyőzőre. A Zalaco-ZÚK úszóinál úgy tartják, s így is értékelik, hogy Zalaegerszeg is felzárkózott azon a városokhoz, ahol hazai környezetben adottak az uszodai feltételek a jó szereplés megalapozásához. Erre a versenyre készült a csapat, hiszen a bajnoki szezon első állomása volt, ahol a folytatás szempontjából is nagyon fontos bajnoki pontokat lehetett szerezni. A sportolók eredményei azért is biztatók, mert két hetes válogatott edzőtáborozás után születettek meg.