Rákóczira emlékeztek Zalaegerszegen

"II. Rákóczi Ferenc olyan csillag Magyarország történelmi egén, amelyet azóta sem tudott senki elhomályosítani." Ezt Paál István, a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke fogalmazta meg hétfőn délután a Korona Szalonban tartott ünnepségen, ahol a fejedelem születésének 347. évfordulójáról emlékeztek meg – olvasható a Zala Hírlapban. A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség, a Történelmi Vitézi Rend Délnyugat-dunántúli Törzskapitánysága, a Zalai Polgári Körök Egyesülete, valamint a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete rendezvényén Balaicz Zoltán polgármester mondott köszönetet a megemlékezés megszervezéséért, tanítva ezzel a fiatalokat a hazaszeretetre, a nemzet iránti tiszteletre. A civil szervezetek kezdeményezésének eredményeként állíttatott fel a városban II. Rákóczi Ferenc szobra 2021-ben, emlékeztetett.

Dömötör Andrea népi iparművész kiállítása Andráshidán

Dömötör Andrea tojásfestő népi iparművész alkotásaiból nyílt kiállítás hétfőn az Andráshidai Művelődési Házban. A tárlatot Devecz Erzsébet Zsuzsa, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe – tudósít a zaol.hu. A Göcseji Múzeum gyűjteménykezelője szabadidejében készíti gyönyörű alkotásait. 2003-ban a múzeum kiállításán látta meg az esztergomi Bércziné Szendrő Csilla hímes tojásait, akkor gondolta úgy, hogy az egykori gimnáziumi próbálkozások után újra nekifut a kézművességnek. Azóta szenvedélye lett a tojásírás. Szereti újragondolni a hagyományokat, munkáit leginkább a letisztult formák, a természetes anyagok használata jellemzi. Kedveli az egyszerű népi motívumokat, a tojás természetes színét. Így születnek a csillagok, virágok, egyszerű stilizált formák vagy éppen a muravidéki minták.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Jövő héten kezdődik a Teleki utca és a Platán sor víziközmű-hálózatának felújítása Nagykanizsán

Április 3-án a munkaterület átadásával megkezdődik a víziközmű-hálózat rekonstrukciója a Teleki utcán és a Platán soron - hangzott el hétfőn a beruházással kapcsolatos lakossági fórumon a Vasemberházban. Mint Czirákiné Pakulár Judit, a beruházás lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Kft. ügyvezetője a Zalai Hírlapnak elmondta: a két érintett területen azért vált szükségessé a hálózat rekonstrukciója, mert az elöregedett vezetékrendszer heti rendszerességgel meghibásodott, előfordult, hogy a csőtörések miatt az egész utca víz alá került. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek során a 300 millió forintos önerőhöz 640 millió forintos támogatást kapott a beruházáshoz. A fejlesztés során megvalósul a Platán soron mintegy 500 méter hosszú ivóvíz-vezetékpár, valamint a bekötővezetékek és szerelvények cseréje; a Teleki utcában mintegy 900 méter hosszú ivóvíz-vezetékpár, valamint a bekötővezetékek és szerelvények cseréje.

Nyomravezetői díjat tűztek ki a nagykanizsai dohánybolti rablás ügyében

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki a Nagykanizsán történt fegyveres rablás kísérlete elkövetőjének azonosítása és elfogása érdekében – írja a zaol.hu. Egy fiatal férfi gyanúsítható azzal, hogy 2023. március 8-án 19 óra 1 perckor bement Nagykanizsán, a Csengery úton lévő dohányboltba és egy fegyvernek látszó tárggyal a kezében a bevétel átadására kényszerítette az ott dolgozó eladót. Az ismeretlen személy végül üres kézzel menekült el az üzletből, mivel az alkalmazott elmondta neki, hogy már megnyomta a pánikgombot. A feltételezett elkövetőről az üzlet biztonsági kamerája felvételt készített.

A kilencvenéves Irénke nénit köszöntötték Kilimánban

A kilimáni önkormányzat nemrégiben legidősebb lakóját, a 90 éves Horváth Lászlóné Irénke nénit köszöntötte születésnapja alkalmából. A tősgyökeres kilimáni hölgy jó egészségnek örvend, családja körében él – tudósít a zaol.hu.

KESZTHELYI HÍREK

A felújítást követő első koncerten a zeneiskola növendékei léptek fel

Főként Bartók-darabok csendültek fel – az emlékév programjaihoz csatlakozva – a felújítást követő első koncerten a Festetics György Zeneiskola hangversenytermében – tudósít a Zalai Hírlap. Manninger Jenő polgármester elmondta, a felsőbb szinteken még folytatódik a munka, de a koncerttér már mostantól szolgálja Keszthely kulturális életét. Felidézte: az épület méltó, külső-belső megújítását egy uniós pályázat, illetve a Nagykanizsai Tankerületi Központ és Keszthely önkormányzatának összefogása tette lehetővé. Hintalan László, az Örökség Alapítvány elnöke, a Bartók-emlékév fő szervezője az ünnepi koncerten átadta a Bartók Béla Keszthelyi gyűjtése, 1906 című új kiadványt a város könyvtárának, s a zeneszerzőről elmesélte, nemcsak világhírű művész, hanem természet-, család- és hivatásszerető ember is volt.

A vásárlók fókuszába most az első zöldek kerültek a Hévízi Termelői Piacon

Az első tavaszi zöldségek – a medve- s újhagyma, a saláta, a sóska és a spenót – jegyében rendezték a Hévízi Termelői Piac újabb tematikus napját múlt szombaton – írja a zaol.hu. A „Zöld nap” látogatói nemcsak vásárolhattak, hanem kóstolhattak is, hiszen készült például medvehagymás sajtos gofri s palacsinta, illetve pesztós tészta is. Benkő Lajos, a vásártér vezetője elmondta, a nyári főszezonig két-háromhetente szerveznek tematikus programokat. A piac vezetője elmondta azt is: ezek önerős programok, az árusok összefogásával születnek, a látogatók pedig szemmel láthatóan élvezik, hogy a vásártéren időről időre történik valami.

20 éves lett az alsópáhoki Allegrezza Kamarakórus

Az énekkar tagjai barátaik társaságában ünnepelték a jubileumot. A koncerten az alsópáhoki énekkarok mellett keszthelyi és zalaapáti kórusok is részt vettek. Az eseményen már az önkormányzattól kapott ruhákban léphettek fel az ünnepeltek. Külföldi és magyar szerzők műveit egyaránt előadták. A tagok száma az elmúlt 20 évben folyamatosan változott, de akadnak olyanok, akik szinte a kezdetek óta a csapathoz tartoznak. A jubileumra elhívták kórusbarátaikat, hogy együtt ünnepeljenek. Mindenki örömmel fogadta el a meghívást. A 20 éves kamarakórusnak köszönetet mondott Czigány Sándor polgármester is.