Még a fűtetlen helyiség kissé fagyos klímája sem rontotta a tanácskozás jó hangulatát, Dancs István, az egyesület elnöke, Borsos József alelnök és Varga Erika szolgálatvezető ugyanis kimagaslóan jó eredményekről számolhatott be. Civil szervezetük 85 fős tagsága az elmúlt évben két fővel, köztük egy ifjú polgárőrrel gyarapodott – a fiatalokkal való törődés jegyében már hat középiskolával kötött megállapodás alapján fogadják közösségi szolgálatra a diákokat. A múlt évben 5 besenyő–öreghegyi polgárőr Csongrád-Csanád csapatát erősítve több alkalommal közel ezer órán át szolgált az ország illegális migrációval fenyegetett déli határszakaszának „mélységi” védelmében.

Összességében 791 órával több, 4121 óra közterületi szolgálati időt teljesítettek, biztosították a városrész rendezvényeit, segítették a helyi és az országos bicikliversenyek balesetmentes lebonyolítását. A múlt évben ötödik alkalommal szervezték meg és vettek részt Alsóerdőnél, Aranyoslapnál a békavédő kerítés építésében, bontásában. Az egyesület nem kis büszkeségére polgárőrtársuk, Farkas Vilmos kapta meg a zalai Év Polgárőre kitüntető címet. A múlt évi tevékenységük sorában a legnagyobb fegyvertény a közösségi tér építése volt, amellyel a települési önkormányzat és a polgárőrszövetség által nyújtott jelentős támogatást több száz óra önkéntes, „társadalmi munkával” sokszorozták meg.

Horváth Róbert, a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke is kiemelte az öreghegyi polgárőrök értékteremtő munkáját, amelyet a szövetség erejéhez mérten igyekezett s a jövőben is igyekszik támogatni. Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője példaértékűnek nevezte a közösség sokoldalú tevékenységét, amelynek a környezetvédelem, a hagyományőrzés és a közösségteremtés mellett oroszlánrésze van abban is, hogy Zalaegerszeg az ország egyik legbiztonságosabb városa. Luczi Evelin rendőr őrmester, a térség körzeti megbízottja a polgárőrök bűnmegelőzésben betöltött szerepét hangsúlyozta, amelynek köszönhetően tavaly sem emelkedett a bűncselekmények száma.

A besenyő–öreghegyi polgárőrök az idei évet is a közösségi tér továbbépítésével kezdték, a héten békamentéssel folytatják, s csapatépítő rendezvényeik sorából kiemelkedik a jubiláló Péter-Pál-kápolna búcsúi kavalkádja és a közösségi tér avatása.