A Covid okozta kétéves kényszerszünet után idén április 15-én ismét megrendezik a répafőző fesztivált a miklósfaiak. Aki még nem kóstolta e különleges alapanyagot, annak elárulom: önmagában nem túl ízletes, ám a helyiek olyan savanyítási eljárást dolgoztak ki az évszázadok során, hogy ily' módon minőségi alapanyaggá nemesedik. Ebből pedig már számtalan jobbnál jobb ételt lehet készíteni. A hagyományos csülkös répaleves mellett akár rétes vagy sütemény is készíthető belőle. Annyi bizonyos, hogy az idei fesztiválon is számos elkészítési módját ismerhetik meg az érdeklődők, ám ha valaki nem a gasztronómiai élményre vágyik, az is remekül érezheti magát a rendezvényen, hiszen a szervezők koncertekkel, kulturális programokkal készülnek. És idén először - ha az időjárás is engedi - részben szabadtéri programként valósulhat meg a fesztivál.