Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek – üzeni József Attila 1925 tavaszáról, azt ígérve: magát is elülteti. S lám, sikerült. „Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton – ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág”. A valódi környezetvédők pesszimistán szoftoptimista himnusza, vagy a mindössze 32 évbe sűrített földi létét előre látó vátész borús jövendölése? Talán mindkettő. Kevésbé költőien s magasztosan – napi hírfolyamokból citálva –: aki fát ültet, a jövőre gondol; életet teremt. Bizonyítékunk is van erre, régről. „Azután mondta Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, …, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon…, amelyben legyen néki magva e földön.”