Százhetvenöt esztendő alatt – bár fordult néhányat a világ – alapvetéseiben nem sok minden változott. Ma is az önrendelkezésért, a birodalmi álmokat dédelgető önkény ellen, ha tetszik: a szabadságunkért küzdünk. Csak a diktátumok most nem Bécsből, hanem picit nyugatabbról, Brüsszelből jönnek, s persze a modern Haynaut is másként hívják, de bárki is legyen a zsarnokság megtestesítője, az eszme közös tőről fakad. Hál Istennek, a keszthelyi Szendrey Júlia kokárdája – persze, képletesen – ma is ütemesen, egy ritmusra jár a magyar szívek fölött, történelmünk pedig azt tanúsítja: csatákat ugyan veszíthetünk, de amely nemzetnek Szent István a fővédőszentje, végül mindig győzedelmeskedik.