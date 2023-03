A nagykanizsai Aranykor Egyesület néhány éve március 15-én tízezernél is több, nemzeti színű papírzászlóval díszítette fel a Deák teret a 48. gyalogezred emlékművénél. Ezután az ünnephez kapcsolódva hasonlóan látványos akció keretében a Fő utcára kerültek a zászlócskák, de a kórház kerítésére is erősítettek trikolórszalagokat. És a lelkesedésük még mindig tart, idén a keleti városrészben a védőkorlátot díszítették a magyar zászló színeivel. Jó érzés látni, hogy 175 évvel a forradalom és szabadságharc után is elevenen él az emberek szívében a hazaszeretet és a kötődés szűkebb pátriájukhoz. A jövő fontos feladata, hogy hőseink tetteit, eltökéltségét tiszteljük, s megvédjük a nemzet szuverenitását.