A vízimalmok a múlt olyan emlékei, melyek csak kis számban maradtak meg napjainkra. A Kerkán egykor tíz malom is működött, ma ezek közül csak Szécsiszigeten találunk egyet. A kutatások szerint már vélhetően a középkorban, sőt, korábban is őröltek itt búzát. A malom a Szapáryak birtokába kerülve a XVIII. században elnyerte barokkos formáját, három darab, egyenként öt méter átmérőjű alulcsapott vízikerékkel bírt. Az 1952-es államosításig folyamatosan üzemelt, sorsa ezt követően változott meg gyökeresen, 1963 után működése leállt. Utóbbi döntés mögött az a magyarázat rejlik, hogy a Kerka vizét mesterségesen elterelték, így az már nem forgathatta a malomkerekeket és a vízimalom okafogyottá vált. Az épületet átadták az enyészetnek, vízikerekei elkorhadtak. Változás az ezredforduló után történt, ekkor a Kerka Vízimalom Egyesület megvásárolta az épületet és megkezdte annak műemléki helyreállítását. Azóta újabb felújításon esett át a malom, a kiállítás mellett az új vízikerék és malomgépészet kialakításának köszönhetően bemutató őrléseket is megtekinthetnek az érdeklődők.