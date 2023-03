Játszóteret avattak Lenti bárszentmihályfai városrészében

A helyi gyerekekkel közösen avatták fel az önkormányzati képviselők hétfőn az új játszóteret Lentiben a bárszentmihályfai településrészen. A vidékfejlesztési program nyújtott a megvalósításhoz mintegy 15 millió forint támogatást, ehhez az önkormányzat közel 800 ezer forint önerőt biztosított – írja a Zalai Hírlap. A terület kijelölésénél a városrészi önkormányzat nyújtott segítséget a kivitelezőnek, az eszközök telepítése a biztonsági előírásoknak megfelelően megtörtént, a játékok alatt ütéscsillapító kavicsot helyeztek el. A tereprendezést és az előkészítést lenti vállalkozó végezte.

Polgárőröket tüntettek ki Lentiben

A nemzeti ünnepen a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület négy tagjának munkáját ismerték el – írja a Zalai Hírlap. A polgármesteri hivatalban megtartott köszöntésen Szabó Gábor, a polgárőr szervezet elnöke méltatta Lőrincz Zsolt, Cseresnyés Máté, Vatali István és Molnár Zoltán polgárőr köz érdekében tett kiemelkedő, elhivatott tevékenységét. Elmondta, egyesületük 10 éve alakult, nagy utat jártak be, sok eseményen vettek részt, tartalmasan telt az idő, és a tagság igyekezett minél jobban kivenni a részét a közbiztonsági feladatok ellátásából eddig is, és ezután is folytatják a munkát. Jelenleg 48 tagja van az egyesületnek. Az összejövetelen Horváth László polgármester mondott köszönetet a polgárőröknek munkájukért és arról is szólt, hogy a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület és az önkormányzat között nemcsak jó kapcsolat van, hanem együttműködési megállapodást is kötöttek.

A söjtöri szőlősgazdák tavaly is jól dolgoztak

A falu harmincegyedik borversenyét tartotta meg a közelmúltban a helyi Dr. Bakonyi Károly Kertbarátkör Egyesület Söjtörön. A megmérettetésre kizárólag helyi termelők nevezhettek, a söjtöri dűlőkön termesztett szőlőből előállított borokkal – tájékoztat a zaol.hu. A Czigány László vezette egyesület tagjai 47 mintával neveztek, az önkormányzati étteremben megtartott értékelésen pedig 70 érdeklődő gyűlt össze. A bírálatot Varga Eszter vezetésével dr. Pálfi Dénes és Szabó László végezte. A zsűrielnök méltatta a helyi borászok munkáját, kiemelve: egyre több a fiatal gazda, aki nagyon eredményesen dolgozik. A borok közül 19 arany, 19 ezüst, 8 bronz, 1 pedig oklevél minősítést kapott, a község bora címet Horváth János szürkebarátja érdemelte ki.

Idén is lesz TeSzedd!

Idén is megrendezik a TeSzedd! hulladékgyűjtő akciót, amelyre már jelentkezhetnek az önkéntesek – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára hétfőn – tájékoztat a zaol.hu. Raisz Anikó elmondta, idén április 22–28. között rendezik meg a TeSzedd! akciót, amely az ország legnagyobb és legjelentősebb hulladékszedési programja. Regisztrálni április 11-én 18 óráig lehet e-mail-címmel vagy Facebook-profillal a szelektalok.hu oldalon.

Lakossági adatgyűjtés a hazai gólyafészkekről

Megújult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) gólyafészek adatbázisa, illetve a civil szervezet Gólyales akciót is indít. Az MME közleménye szerint a nemrég lezárult Téli Madárleshez hasonlóan a Gólyales célja is az, hogy bevonja a lakosságot a környezetünk madarainak megfigyelésébe és a védelmüket segítő közösségi adatgyűjtésbe. Az akciónak van internetes felülete, de elérhető a Turdus mobiltelefonos applikációval is: itt böngészhetők a gólyafészkek adatai, illetve lehetőség van új megfigyelések feltöltésére is. Az adatbázisban a korábbi költési eredmények, megfigyelési adatok és a fészkekről készült fotók is elérhetők: több mint 10 ezer fészek kapcsán 118 ezer költési eredményt, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 ezer fotót lehet böngészni.

Átvették és már Zalában tolják a lépésszámlálót

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én vették át a zalai túrázók a Rockenbauer Pál 90. Emlékév szervezőitől az emléktúra lépésszámlálójának hű mását Szentgyörgyvölgyön, ahol a település vezetői, lakói köszöntötték a résztvevőket -tudósít a zaol.hu. Legközelebb március 26-án folytatják a túrát, aznap Zalalövőről gyalogolnak át Kislengyelbe. Ezután április 1-jén a Kislengyel-Rádiháza szakasz következik, ahol két nap múlva a kanizsai szervezőknek átadják a kereket. Ők Rádiházáról Szentpéterföldére túráznak. A húsvéti időszakban lesz egy kis pihenő, utána folytatják a zalai szakaszokat. Április 15-én indulnak Lispeszentadorjánba, ott megszállnak, másnap pedig Borsfa lesz a cél. Terveik szerint június 10-én, szombaton ér át a lépésszámláló Somogy vármegyébe, Nemesviden várják a somogyiakat.

Óriási kanizsai fordítás a rájátszás kezdetén

Jobb rajtról nem is álmodhattak volna a nagykanizsai futsalosok: a csapat remek fordítással és idegenbeli sikerrel kezdte meg a felsőházi rájátszást az NB II. Nyugati csoportjában. UTE–Nagykanizsai Futsal Club 5-7. Folytatás március 27-én, hétfőn 19 órakor a Mad Dogs Futsal ellen a Kanizsa Arénában.