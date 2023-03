Polgármesterek találkoztak Csesztregen

Szerdán délelőtt a térség településeinek polgármestereivel találkozott Csesztregen Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, hogy a jelen, illetve a következő időszak kihívásairól egyeztessenek. A községházára összehívott fórumon Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Vigh László szólt az összejövetel, egyben képviselői fogadóóra céljáról, illetve aktuális témákról – írja a zaol.hu. Jelezte, hogy korábban nagyobb fórumon sor került már egyeztetésre a polgármesterekkel, ám fontos, hogy kisebb körben is legyen lehetőség a felmerülő kérdések megvitatására, hiszen minden település más-más problémákkal, kihívásokkal küzd. Külpolitikai kitekintést is tett Vigh László, elmondta, hogy úgy látják, nem csillapodik a háború Ukrajna és Oroszország között, így várhatóan az energiaárak jelentősen nem csökkennek a következő időszakban.

Jelentős beruházások Iharoson az értékek védelmében

A zalai vármegyehatárhoz közeli somogyi kistelepülésen, Iharoson a középkori templom romja egy nyertes pályázat jóvoltából teljes egészében látogatható. Összefogás eredményeként a szakemberek helyreállították a templom viharban ledőlt kerítését is – tájékoztatta a Zalai Hírlapot Horváth Győző polgármester. Az 5 millió forintos beruházás tavaly, az év második felében készült el. Az egykori templomtorony alapjai a föld felszínére kerültek, s ezzel a templom első, legrégebbi építési fázisának alapfalait teljesen bemutathatják. A folyamatosan, ingyenesen látogatható régészeti bemutatóhely a tavasz folyamán újabb elemekkel bővülhet. Parkosítás keretében fákat ültettek, és pihenőpadot is kihelyeztek, ahogy az a helyreállítási tervben is szerepelt.

Folynak a csapadékvíz-elvezetési munkálatok Kányaváron

A gyorsabb és biztonságosabb vízelvezetés érdekében végeznek munkálatokat Kányaváron több helyszínen. Erről és a falu idei terveiről, lehetőségeiről Bertalan Tibor polgármester számolt be nemrég a Zalai Hírlapnak. Zajlanak a csapadékvíz-elvezetési munkák, erre egy TOP-program nyújt anyagi keretet. A projekt költségvetése közel 80 millió forint, ebből két belvízelvezető árok rendbetételét, betonlapokkal való burkolását végzik el összesen mintegy 800 méter hosszban. Ez a megoldás biztosítja a faluban a gyorsabb és biztonságosabb vízelvezetést. Emellett a temetőnél található csapadékvíz-befogadót is megújították, kibővítették. A munkálatokat tavaly ősszel kezdték meg és áprilisra várható a teljes befejezés.

Iskolahetet tartottak az Arany János iskolában Lentiben

Izgalmas, eseménydús programsorozatot szerveztek a Lenti Arany János Általános Iskolában az idei iskolahéten – olvasható a Zalai Hírlapban. Február utolsó hetében és március első napjaiban zajlottak a programok, köztük a szépíró, a versmondó és az olvasóverseny, valamint tanórai vetélkedők, az Amőba matematikaverseny, idegen nyelvi versenyek, a felső tagozaton pedig versek átírásával próbálkoztak a diákok. A meghirdetett tanulmányi versenyek közül többre is meginvitálták a környék iskoláinak diákjait. A záróünnepségen Tóth Sándorné igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd átadták a versenyek díjazottjainak a jutalmakat, majd a diákok drámajátékot mutattak be.

A sporthorgászok örömére: halat telepítettek a kustánszegi tóba

Idei első halasítását hajtotta végre az elmúlt hét végén a Göcsej Horgász Egyesület. A kustánszegi tóba ezúttal nemcsak a megszokott fogható méretű pontyokat telepítették, hanem jelentősebb mennyiségben különböző méretű és fajösszetételű vegyes keszeget, valamint néhány kifejezetten nagynak számító halat is – tudósít a zaol.hu. Ez utóbbiakkal a sporthorgászoknak szeretne kedvezni az egyesület, hiszen a 18 darab extra méretű ponty védettséget élvez, s azokat kifogást követően, a lehető legkíméletesebb módon azonnal vissza kell ereszteniük a tó vizébe a horgászoknak.

Petőfi-évforduló és a nemzeti ünnep Szilvágyon

Március 15-én a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózat keretében és az önkormányzat szervezésében tartanak rendezvényt a Petőfi-évforduló és a nemzeti ünnep alkalmából Szilvágyon – írja a zaol.hu. A megnyitón a Nagyhegyen, a tündérkertnél és a pincemúzeumnál 11 órakor V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő mond köszöntőt, majd a találkozó emlékére faültetésre kerül sor. Szakmai előadást tart az eseményen a Prima Primissima-díjas Kovács Gyula erdész, Ambrus Gyula író, pomológus, Kegye János pánsípművész. A kultúrházban 14 órakor nyílik meg Kesselyák Rita Almák című kiállítása, az alkotó műveit Szarvas József Kossuth-díjas színművész méltatja és nyitja meg a tárlatot, majd bemutatják Ambrus Lajos Kincsünk az ecet című kiadványát.

Két aranyérmet is szerzett Góczánné Tóth Zsuzsanna az ob-n

A fővárosban rendezték meg a szenior korú atléták idei fedett pályás országos bajnokságát. Góczánné Tóth Zsuzsanna, a Zalaszám ZAC sportolója két aranyéremmel térhetett haza – írja a Zalai Hírlap. A Zalaszám-ZAC alapvetően utánpótlás-nevelő egyesület, de fontosnak tartják, hogy olyan példaképek is sportoljanak, akik munkájukkal öregbítették a klub hírnevét. Góczánné Tóth Zsuzsanna mindenképpen az a sportoló, és edző, aki mindezt megtestesíti. A mostani országos bajnokságon - tovább gyarapítva korábbi bajnoki címeinek számát - a W65-ös korosztályban 60 méteres és a 200 méteres síkfutásban bajnoki aranyérmet szerzett. Edzője: Góczán István.