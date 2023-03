Nyakunkon a húsvét. 2023-ban április hetedike nagypéntek, nyolcadika nagyszombat, kilencedike húsvétvasárnap és tizedike húsvéthétfő. Az Újszövetség szerint pénteken Jézust keresztre feszítették, harmadnapra (vasárnap) pedig feltámadt és megváltotta az emberek bűneit. Sok hagyomány köthető húsvéthoz. Ilyenek az ételek, pl.:húsvéti tojás, sonka, kalács, bárányhús stb. Húsvéthétfőhöz köthető hagyomány a locsolkodás, melynek részeként a férfiak felkeresik nő ismerőseiket és egy szép verssel köszöntve locsolják meg őket piros tojás reményében.

Sokak feldíszítik húsvéthoz köthető motívumokkal házukat és környékét, és több település is így tesz. Főtereiket, főutcáikat feldíszítik, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek településükre. Így tett Egervár is, amelynek főterén tojással feldíszített fákat találunk és több, fából kifaragott és kifestett húsvéti nyulat is elhelyeztek a fűben.

Kollégánk ott járt és készített néhány felvételt a díszekről. Tekintse meg ön is: