Utóbbi fellépői a a murakeresztúri Zrínyi Miklós és a tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Általános Iskola tanulói voltak egy-egy énekblokkal, valamint a murakeresztúri Četiri žice, a tótszerdahelyi Pomurske žice, valamint a nagykanizsai MužiKaj és a Stoboš tamburazenekarok léptek fel. A szentmisét Josip Drvoderić goričani plébános és Marton István tótszerdahelyi esperes-plébános celebrálták közösen.

A horvát nemzetiségi rendezvényről Matoláné Proszenyák Hajnalka, a szervező, tótszerdahelyi székelyű Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet vezetője elmondta, hogy a találkozó kiemelkedő eseményük, hiszen fiataljai szerepelnek. Fontos számukra, hogy programjaikba minél többen kapcsolódjanak be az ifjabb korosztályok tagjai közül, és nemcsak a kultúra, a hagyományok ápolásába, hanem a horvát nyelvű hitélet erősítésébe is. A tamburazenekarok kórustalálkozókon, egyházi rendezvényeken lépnek fel, ezzel erősítik azt, hogy figyelmet kell rájuk fordítani. A horvát művelődési intézet fennállása óta támogatja a tamburaoktatást mindkét, a Mura-menti régióhoz tartozó oktatási intézményben, illetve egyházi énekeket és néptáncot is tanulhattak ott a fiatalok.

b-j Marton István és Josip Drvoderić misézett

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az oktatás mellett rendezvényeket is tartanak, egyik legjelentősebb eseményük a horvát gyermek- és folklórfesztivál, mely országos méretűre nőtte ki magát és idén már negyedik alkalommal tartják majd meg. Itt óvodás és általános iskolás korú gyerekeknek szólnak a kulturális programok, az ország minden horvát régiójából érkeznek fellépő csoportok. Emellett horvát nyelvtanfolyamot is tartottak már. A tervek között szerepel, hogy a fiataloknak zarándokutat is szerveznek az anyaországba.