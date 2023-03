ZALAEGERSZEGI HÍREK

A hölgyeket köszöntötték Zalaegerszegen

Az egerszegi nőnapi rendezvényre az “Életet az éveknek” szövetséghez tartozó minden zalai klubból hívtak vendéget, így közel kétszázan foglaltak helyet a Keresztury színháztermében, ahol a Zala Vármegyei Idősügyi Tanács elnöke, Pácsonyi Imre mondott köszöntőt – olvasható a Zalai Hírlapban. Ezután minden hölgy virágcsokrot kapott, ezt követte a műsor. Ennek bevezetéseként Király Imre mondott verset, majd fellépett a nagykanizsai Gyöngyvirág Néptánccsoport, a zalakomári citerások Péczely Attila Népzenei Csoportja, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Rozmaring tánccsoportja, valamint a cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub dalköre.

Kiállítás nyílt a kommunikációról a ZalaZone épületében

A kommunikációról szóló 17 festmény látható szerda este óta a ZalaZone fogadóépületének emeletén – tájékoztat a zao.hu. A Művészet és Technika című kiállítás a Regensburgi Egyetem Képzőművészeti és Esztétikai Nevelési Intézete hallgatóinak munkáit mutatja be, köszönhetően az AVL Software & Function vállalattal folytatott együttműködésnek, ami 12 éves múltra tekinthet vissza. A fiatal művészek a cég segítségével megismerhetik az innováció folyamatát, a technikai megoldások összetettségét, s ennek eredményeként alakulnak ki elképzeléseik a technikai haladás messzemenő gazdasági, ökológiai és társadalmi hatásairól. A tárlat három héten át kereshető fel, a látogatást előzetesen egyeztetni szükséges a ZalaZone-nal.

Kézművességgel ismerkedhettek a gyerekek a Göcsej Tudásközpontban

Szerdán délelőtt a Göcseji Tudásközpont – Helyi Termék Piac emeleti kiállítóterme gyerekzsivajtól volt hangos, hagyományos kézműves mesterségekkel ismerkedhettek a lurkók. Mint a programot szervező Göcseji Kézműves Egyesület vezetője, Nikitscher Bernadette érdeklődésünkre elmondta, a Csoóri Sándor Alap pályázati támogatása tette lehetővé, hogy fogadják a gyerekeket márciusban három alkalommal, és a szerdai volt az első – írja a Zalai Hírlap. A délelőttönkénti kétszer egyórás foglalkozásokon hatvan óvodás, illetve általános iskolás vehet részt, mégpedig ingyenesen. Az ovisokat a Béke ligeti iskola 5-6- osztályos diákjai váltották. A Tudásközpontban március 17-én és 23-án fogadják a gyerek újabb csoportjait.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Vita a közvilágítás rekonstrukciójáról Nagykanizsán

A Fidesz frakció közbeszerzési szakértővel is megvizsgáltatta azokat a feltételeket, amelyek mentén az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója közbeszerzést írna ki a városi közvilágítás rekonstrukciójára – hangzott el szerdán a Bizzer András alpolgármester és Szabó Szilárd frakcióvezető által tartott sajtótájékoztatón. Bizzer András alpolgármester hozzátette: időközben több hitelkonstrukciós ajánlatot is kértek bankoktól, s ezekről elmondható, hogy a piaci hitelek körülbelül ugyanakkora költséget jelentenének, mint az ÉVE által támogatott ESCO típusú finanszírozás. A különbség viszont abban rejlik, hogy a futamidő végén az energiahatékony lámpák a város tulajdonába kerülnének, míg az ÉVE által javasolt finanszírozási verzióban a beruházást elvégző vállalkozás tulajdonát képeznék a lámpák . A fentiekre tekintettel a következő közgyűlésre Balogh László polgármester előterjesztést készít az ESCO típusú finanszírozás visszavonásáról, ugyanakkor javaslatot is tesz a kedvezményes hitellehetőségek megvizsgálására – írja a Zalai Hírlap.

Húsz iskola diákjai szerepeltek a kanizsai idegen nyelvi versenyen

A szóbeli fordulóval fejeződött be nemrégiben a nagykanizsai Kőrösi-iskola által szervezett vármegyei szintű idegen nyelvi verseny az intézményben. A viadalra Zalából húsz iskola 175 diákja nevezett – tájékoztat a zaol.hu. A Kőrösi-iskolában hétéves hagyomány a nyelvi verseny megszervezése, hiszen az intézményben különösen odafigyelnek arra, hogy a tanulóik megfelelő tudással felvértezve kezdhessék a középiskolát. Ezúttal angol nyelvből tizenegy iskola 93 tanulója, míg németből kilenc oktatási intézmény 82 diákja regisztrált. Az 5., 6., 7. és 8. osztályosok először az írásbeli körrel nyitottak még tavaly decemberben, ahol főleg nyelvtani feladatokból és szövegértésből adtak számot a tudásukról. Aztán a szóbeli fordulóba évfolyamonként és nyelvenként az első hat helyezett folytathatta.

Foltvarrók kiállítása nyílt Nagykanizsán

A Kiskanizsai-iskolában nyílt meg szerdán a Kanizsai Foltvarró Klub ünnepi patchwork alkotásait felvonultató tárlat, melyet Molnár István igazgató ajánlott az érdeklődők figyelmébe – tudósít a Zalai Hírlap. A HSMK-ban működő klubról, Pintér Lászlóné és Horváthné Saskői Jolán vezetők beszéltek. Elmondták: a csoport 15 taggal 2002-ben alakult Békési Józsefné Ilona vezetésével, azóta némileg csökkent a létszám, de heten még mindig hódolnak a szenvedélyüknek. A nagy méretű takarók olykor több hónapig készülnek, de varrnak olyan apróbb tárgyakat, játékbábokat is, amiknek az elkészítése mindössze néhány órát vesz igénybe. A kiállítás a hónap végig látható.

KESZTHELYI HÍREK

Ünnep a keszthelyi múzeumban

Szendrey, Petőfi, Keszthely címmel nyílik kiállítás március 15-én 16 órakor a Balatoni Múzeumban. A vendégeket Németh Péter múzeumigazgató és Manninger Jenő polgármester köszönti, a kiállítást dr. Petánovics Katalin néprajzkutató nyitja meg – tudósít a zaol.hu. A kiállítás szeptember 16-ig látogatható. Március 15-én családi napra is várják az érdeklődőket a múzeumba, 10-től 14 óráig. A gyerekek csákót és pártát készíthetnek, sőt megérinthetik Kossuth Lajos pisztolyát, valamint egy 1848-as szablyát is.

Péntekenként közös imádságra várják a híveket a Kármelben

Idén is lesz fáklyás városi keresztút Keszthelyen. Addig is minden pénteken a Kármelben imádkozhatják végig a hívek Krisztus szenvedésének stációit – olvasható a Zalai Hírlapban. A városi keresztutat március 31-én, pénteken tartják, és a szokásoknak megfelelően Keszthely két plébániájának közösségei olvassák majd fel az elmélkedéseket. A keszthelyi kálváriát dr. Udvardy György veszprémi érsek vezeti 18.45-től, előtte pedig 18 órától szentmisét mutat be a főpásztor a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban. Az imádságos városi körút a Kis Szent Teréz-bazilikában ér véget. A szervezők azt kérik: a résztvevők vigyenek magukkal gyertyát vagy fáklyát.

Pörgős, mozgalmas évet terveznek idénre Hévíz vidám szépkorúi

Pörgős esztendőt zárt, s idénre is hasonlót tervez a Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága – tudósít a Zalai Hírlap. Az elmúlt esztendő első negyedéve még a Covid árnyékában telt, aztán áprilistól felpörgött a társaság, amely kirándulást szervezett például Székesfehérvárra, a keszthelyi Festetics-kastélyba s a Káli-medencébe, emellett tagjai rendszeresen részt vettek a város programjain. Szerveztek kávészeánszot és szüreti vigasságot, kultúrsétát s Márton-napi vigalmat, az esztendő végén pedig adventi műsort adtak a város idősotthonaiban, és ezúttal is megtartották jótékonysági gyűjtésüket a nehéz helyzetben lévő hévízi nyugdíjasok és családok számára. Idén minden hónapban utaznak majd Hévíz szépkorúi, a célpontok között szerepel például Veszprém, a várpalotai Trianon Múzeum, a tapolcai tavasbarlang, illetve a zalaegerszegi Mindszentyneum is. Lesznek versmondó, felolvasó és zenés programok, s ebben az évben is közösen ünneplik a tagok születés- és névnapját.