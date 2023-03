ZALAEGERSZEGI HÍREK

Sajtófotók, 13. alkalommal

A világ, ahogy a fényképezőgépeken keresztül látszik: 13. alkalommal rendezték meg a Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítást, amelynek megnyitóját hétfőn tartották a Hevesi Sándor Színházban – írja a Zalai Hírlap. Idén 339 alkotással pályáztak a fotósok felnőtt és ifjúsági kategóriában. A zsűri válogatása alapján 52 felvételt láthat a közönség a nézőtér emeleti előterében. Hat díjat osztottak ki, a zsűri három felnőtt, egy ifjúsági fotóst ismert el ily módon, valamint a sajtófotósok értékelése alapján odaítélt, illetve a főtámogató, Nastebau Kft. adományozta különdíját nyújtották át. A kiállítás április 29-ig tekinthető meg.

Századik születésnapja alkalmából köszöntötték Farkas Ernőnét Zalaegerszegen

Vasárnap töltötte be életének századik évét Farkas Ernőné Agg Sarolta, akinek jubileumát a vármegyeszékhelyi Gondviselés Házában hétfőn ünnepelték meg – tudósít a Zalai Hírlap. Három gyermeke, Valéria, Lívia, Ernő, valamint menye, Farkasné Baki Márta mellett köszöntötte korábbi lakóhelye, Hagyárosbörönd polgármestere, Varga Katalin és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, aki tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét is. Farkas Ernőné három gyermeke mellett hat unokával, nyolc dédunokával büszkélkedhet. Egészségi állapota miatt három éve állandó felügyeletre szorul, két éve lakik a Pais utcai intézményben.

A Göcseji Dombérozó irodalmi és fotópályázatának alkotói randevúztak

Múlt pénteken a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac adott otthont a Göcseji Dombérozó programsorozat keretében sikeressé vált irodalmi és fotópályázat résztvevői és szervezői gárdája tanácskozásának – írja a zaol.hu. Az alkotókat Magai Ágota köszöntötte, majd Németh Ágnes az irodalmi, Kardos Ádám pedig a fotópályázatról számolt be. Mindketten hangsúlyozták, az a lényeg, hogy megmaradjon a személyesen és kollektíven is őrzött mikroemlékszövet, amely közösséggé formálja a göcseji embereket. A rezonáló sikert jelzi, hogy három év alatt megháromszorozódott a pályamunkák száma, az pedig külön öröm, hogy az elszármazottak is jelentkeznek, hiszen ez bizonyítja a tájegység intenzív erejét, az életérzés érvényességét.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Jazz koncert a nagykanizsai művészeti fesztiválon

Újabb zenei eseménnyel, ezúttal egy jazz formáció, a Karosi Júlia Quartet koncertjével folytatódott a Tavaszi Művészeti Fesztivál programja Nagykanizsán – olvasható a Zalai Hírlapban. A zenekar George Gershwin dalainak tolmácsolásával kezdte műsorát a Hevesi Sándor Művelődési Központban, majd átiratokkal és az énekesnő saját szerzeményeivel folytatódott a program. A többek közt Londonban, New Yorkban, Brémában és Prágában is megfordult Karosi Júlia Quartet 2010-ben alakult, s a névadó énekesnő mellett a hazai jazz-élet fiatal generációjának kiváló zenészei – a zongorista Oláh Krisztián, a nagybőgős Bögöthy Ádám, valamint a dobos Varga Bendegúz – alkotják.

Kiállítással indult az óvoda tavaszváró programsorozata Nagykanizsán

Az óvodások énekes népi játékával, majd a HSMK Szövő Műhelyének alkotásaiból nyílt kiállítással vette kezdetét a Rozgonyi Tagóvoda tavaszköszöntő programsorozata hétfőn az intézményben -írja a zaol.hu. Mint azt Anekné Molnár Ildikó, az intézmény vezetője elmondta: az óvodában régi hagyománya van a programsorozatnak, a gyerekek ilyenkor már a húsvét jegyében tevékenykednek, kedden a szülőkkel való közös kézműveskedés, szerdán pedig interaktív bábelőadás vár rájuk. A kiállításon ezúttal vászon- és gyapjúszőttes tárgyakat lehetett megtekinteni, a Szövő Műhely tagjai - Szoliváné Szabó Erzsébet, Kuruczné Baj Ágnes, Pálmai Erzsébet, Nagy Zsófia, Zsovár Anita és Petróné Simon Éva - az általuk készített falvédőket, faliképeket, díszpárnákat, bábokat mutatta be a közönségnek.

Fontos, hogy a diák képességeinek megfelelő középiskolát válasszunk

A 6-7. osztályos osztályfőnökök számára rendezett pályaorientációs napot kedden a Zala Megyei Kamara és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum a Zsigmondy-technikumban – tudósít a zaol.hu. Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: elsősorban a diákok, a szülők és az általános iskolai pedagógusok szemléletét szeretnék formálni, hiszen nem feltétlenül az a célravezető egy osztályban, ha minden diák gimnáziumban tanul tovább, sokkal inkább az, ha valamennyi gyerek a képességeinek és érdeklődési körének megfelelő intézményben folytatja tanulmányait. Bangó-Rodek Viktória, a megyei kamara szakképzési csoportvezetője a megváltozott szakképzési struktúráról beszélt, Laukó Emőke, a Zsigmondy-technikum igazgatója az intézmény széles oktatási palettáját mutatta be az általános iskolai osztályfőnököknek.

KESZTHELYI HÍREK

Méltó módon szeretnék elismerni azokat, aki segítik Keszthely városának előre jutását

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltó módon kívánja elismerni azon személyek, illetve intézmények, civil szervezetek, közösségek, gazdasági társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a város értékeit – írja a zaol.hu. A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján (https://onkormanyzat.keszthely.hu/) megtalálhatók. A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2023. március 31-ig, péntekig lehet megküldeni a városháza címére.

Az idei Újszövetség maratonra hitüket nem gyakorlók is érkeztek

Ismét megrendezték az Újszövetség maratont a gyenesdiási községházán – tudósít a Zalai Hírlap. Az elmúlt hétvégén 23 órán át olvasta fel a Biblia második könyvét több mint 80, lelki élményre vágyó, a térség számos településéről érkezett önkéntes. Hársfalvi Györgyné főszervező felelevenítette: az ökumenikus bibliaolvasó maratont 2015 óta szervezik meg a nyugat-balatoni nagyközségben, mindig a nagyböjti időben. Azóta csak egy esztendő maradt ki, amikor a Covid miatt nem gyűlhettek egybe. Alkalmanként 80 és 103 közötti – katolikus, protestáns, sőt: ateista – ember csatlakozott az Újszövetség maratonhoz. A gyenesdiási kezdeményezéshez a székesfehérvári színház hasonló programja adta az ötletet: ott adventben olvassák közösen a Bibliát. A Balaton partján viszont a nagyböjti időszakot választották.

Sümegen jártak a keszthelyi nyugdíjasklub tagjai

Ragyogó időben, remek utazási körülmények között és vidám hangulatban indult a keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub utazásra, élményre vágyó csapata Sümeg látnivalóinak megtekintésére. És nem is csalódtak, számolt be róla a Zalai Hírlapnak Bajzik Lajosné klubtitkár. A püspöki palota szépen felújított külső-belső tere megannyi bámulatot érdemlő látványosságot mutatott, nemkülönben a Kisfaludy-ház múltat idéző hangulata. Csodával vetekszik a gazdagon díszített ferences templom, valamint a Maulbertsch- freskókkal ékesített plébániatemplom. A város „Afrikáriuma” gazdag trófeagyűjteményt mondhat magáénak.