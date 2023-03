Erről és a falu idei terveiről, lehetőségeiről Bertalan Tibor polgármester számolt be nemrég lapunknak.

Zajlanak a csapadékvíz-elvezetési munkák, erre egy TOP-program nyújt anyagi keretet. A projekt költségvetése közel 80 millió forint, ebből két belvízelvezető árok rendbetételét, betonlapokkal való burkolását végzik el összesen mintegy 800 méter hosszban. Ez a megoldás biztosítja a faluban a gyorsabb és biztonságosabb vízelvezetést. Emellett a temetőnél található csapadékvíz-befogadót is megújították, kibővítették. A munkálatokat tavaly ősszel kezdték meg és áprilisra várható a teljes befejezés.

Folytatják a Start-munkaprogramot, hat főt foglalkoztatnak, mintegy 12 millió forint támogatást kapott az önkormányzat erre a célra. A Magyar falu programra is számítanak Kányaváron, nagy szükség lenne új ravatalozóra, mert a régi rossz állapotban van. Egy új épület kialakítása legalább 35 millió forintba kerülne. Emellett szükség lenne új falugondnoki járműre is. Bertalan Tibor arról is beszélt, hogy egyre esedékesebb a főút felújítása. A falun keresztülhalad a közútkezelő fenntartásában lévő 7537-es számú, Lenti és Borsfa közti út, melynek településen belüli szakasza nagyon rossz állapotú már.

A polgármester a település idei gazdálkodásáról elmondta: a 2023-as költségvetést mintegy 110 millió forint főösszeggel fogadták el, tartalmaz pályázatokhoz kapcsolódó összegeket is. A támogatásokat tekintve nincs visszalépés, a korábbi évekhez hasonló összeget biztosítanak a háziorvosi, védőnői, fogorvosi szolgálatnak, az óvodai társulásnak, hiszen a településen 9 óvodáskorú gyermek él. Jut közművelődési és kistérségi hozzájárulásra, valamint a közös önkormányzati hivatal, a sportegyesület és az egyházközség támogatására.

Terveznek rendezvényeket is, de inkább tavasztól, ha vége a fűtési szezonnak. Mivel a gáz ára 16-szorosa a tavalyinak, jobbára tűzifával fűtenek a közösségi épületben. Augusztusban tartják meg a falunapot, októberben az idősek napját, és a gyerekeknek szerveznek programokat a lenti városi könyvtárral. Előrelépés a településen, hogy a helyi vállalkozó által működtett kisbolt nem csak nyitva van és működik, de pályázati támogatással sikerült megújítani, ezzel is javítja a helyiek életminőségét. A polgármester azzal zárta gondolatait, hogy céljuk a működtetés biztosítása, és bíznak abban, hogy lesznek pályázati lehetőségek.