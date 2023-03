Balogh László polgármester az általa beterjesztett költségvetésről azt mondta: nem a kívánságok költségvetése az idei, hiszen az igények felmérését követően több mint 2,5 milliárd forintos mínuszról kellett nullás büdzsét összeállítani, ami csak úgy volt lehetséges, hogy bizonyos fejlesztések kimaradtak, s az önkormányzati cégek is szerényebb támogatásra számíthatnak.

Az ÉVE frakció ez utóbbi kapcsán élt módosító javaslatokkal, a Kanizsa Médiaház Kft. például az eredeti 50 millió forint helyett 139 millió forintból gazdálkodhat.

A pénteki közgyűlés hangulata – a korábbiakhoz képest – kifejezetten szolid volt, legalábbis ami a képviselők magatartását illeti. Ferincz Jenő – aki gyakori vendége a közgyűléseknek – ezúttal többször is bekiabált az ülésen. Balogh László polgármester először, másodszor, majd harmadszor is figyelmeztette a férfit, hogy mellőzze a véleménynyilvánítást, majd kénytelen volt rendőröket hívni, hogy a renitenst eltávolítsák az ülésteremből.

Visszatérve a költségvetésre az ÉVE a Kanizsa Rehab Kft.-nek és a Városfejlesztő Kft.-nek is több tízmillió forinttal növelte a támogatását. Mint azt Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese kifejtette: szerintük még a megemelt támogatás is szűkös lesz az önkormányzati cégeknek, a VIA Kanizsa Zrt. esetében például a jövőben el kell gondolkodni azon, hogy a parkgondozás és köztisztasági feladatok ellátása terén kevesebb feladattal bízzák meg céget.

Hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon, történtek elvonások is, így például csökkentették a Kanizsa Aréna Kft. működési támogatását, nullára redukálták a munkahelyteremtési támogatást, ahogy a civil és sportszervezetek dotációját is. Az intézmények idei karbantartására szintén nem lesz pénz az idén, ahogy utak és járdák felújítására sem jut forrás az elfogadott költségvetés alapján.

Az ÉVE jelentősen csökkentette az önkormányzat reprezentációs, marketing- és reklámköltségeit is, ráadásul ezen kiadások engedélyezését az oktatási bizottság hatáskörébe utalta, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben minden egyes 10-20 ezer forintos ilyen jellegű kiadás miatt össze kell ülnie a szakbizottságnak.

A végszavazáskor Balogh László polgármester tételenként szavaztatott az ÉVE által beterjesztett módosításokról, s egy-két kivételtől eltekintve a Fidesz képviselői nemmel voksoltak. Mindez azt is jelenti – hangsúlyozta a polgármester –, hogy a város működtetése kapcsán minden felelősség az ÉVE-frakciót terheli a jövőben.