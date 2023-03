Átadták a város közintézményeiben kialakított geotermikus fűtési rendszert Lentiben

Pénteken tartották a Lenti közintézményeiben kialakított geotermikus fűtési rendszer ünnepélyes átadását. A megvalósult fejlesztéssel 10 helyi intézmény épületének termálvíz alapú, geotermikus energiával való ellátása valósult meg – írja a Zalai Hírlap. A projekt keretében elkészült az Átkötő utcában a termelőkút, ahol 1482 méter mélyről érkezik a 68,5 Celsius-fokos meleg víz, és az itt kialakított szivattyúházon keresztül, nyomásfokozó szivattyúk közreműködésével jut el az intézményekbe, több mint 3 kilométer hosszú, föld felszíne alá telepített szigetelt távvezetéken. A lecsökkent hőmérsékletű, 38 Celsius-fokos vizet a város dél-keleti részén fekvő visszatápláló kúton keresztül juttatják vissza a földbe. A hálózat automatikusan működtethető diszpécserközponti számítógéppel, távfelügyelettel. A rendszer egyéves próbaüzemével kapcsolatban nagyon pozitívak a tapasztalatok.

Elkezdődött a felújítás a vármegyei rendelőintézetben Zalaegerszegen

A külső energetikai korszerűsítés mellett elkezdődött a belső felújítás a rendelőintézetben, közel 284 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból – olvasható a Zalai Hírlapban. A részletekről a helyszínen tartottak tájékoztatót. Dr. Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója arról számolt be, hogy a nemrég elkezdett, közel 400 millió forintba kerülő és őszig megvalósuló külső energetikai korszerűsítés után hozzáláttak a négyemeletes, a hetvenes években épült rendelőintézet részleges belső felújításához is. A beruházásban négy szinten a szakrendelők, kezelők újulnak meg. Az épület mind az öt szintjén korszerűsítik a vizesblokkokat, ezáltal a mozgáskorlátozottak is használni tudják majd. Ezen túlmenően fejlesztik a járóbeteg-szakellátás gép-, műszer- és eszközállományát az elavultak cseréjével, illetőleg újak beszerzésével.

Látópont címet nyert Kehidakustány a Hagyományőrző Mariska udvarban végzett munkáért

A Hagyományőrző Mariska udvarban létrehozott kulturális értékek elismeréseként Látópont címet nyert a település, a díjról és ami mögötte van, Sándorné Kovács Nikolett közművelődési szakember tájékoztatta a Zalai Hírlapot. Kehidakustány az egyedüli település 20-30 kilométeres körzetben, ahol található tájház, hagyományőrző udvar és pajtaszínház. Az intézmények magas színvonalú működése mindenekelőtt Gellért Erzsébetnek köszönhető, aki szakmai tudásával hozzájárul a létesítmények népszerűségéhez. A látogatók ugyanis nemcsak a falu lakosságából és az ott üdülő vendégek közül kerülnek ki, hanem a környékbeli települések lakosaiból is.

A közösséget szolgálja az új falubusz Molnáriban

Az autóiparban kialakult ellátási nehézségek miatt többszöri késést követően megérkezett Molnári település új, Toyota Proace típusú, 9 személyes, akadálymentesített falugondnoki busza, melyet ünnepélyes keretek között pénteken adtak át – tudósít a zaol.hu. Az eseményen Kósa János polgármester elmondta: két éve nyert a Magyar falu programban 15 millió forintos támogatást a 700 fős település új kisbusz beszerzésére. Az új jármű részt vesz az óvodások szállításában, a szociális étkeztetés biztosításában, és minden hónap 13-án a homokkomáromi zarándoklatra visszük az idősebb híveket. A testület úgy döntött: a korábbi, szintén kormányzati pályázatból beszerzett buszt is értékesítik, az ebből befolyt összeget az önerős pályázatoknál felhasználhatják.

Az időseket és a hölgyeket köszöntötték Pusztaapátiban

Pusztaapáti szépkorú lakóit, valamint a nőnap alkalmából a hölgyeket is köszöntötték szombaton a kultúrházban – írja a zaol.hu. Először Némethné Varga Anita polgármester mondta el ünnepi gondolatait az időseknek, és kifejezte feléjük a helyi közösség háláját. A polgármester köszönetét fejezte ki a vármegyei önkormányzatnak, illetve a lenti városi könyvtárnak, hogy segítették a rendezvény megtartását. Végül arra biztatott mindenkit, hogy töltsön minél több időt idős szeretteivel, ismerőseivel és gyűjtsenek közös emlékeket. Ezután Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke a hölgyeket köszöntötte és méltatta.

Felavatták a megújult kultúrházat Szentpéterföldén

Az átadóünnepség után zenés rendezvényen együtt ünnepelte az alkalmat Szentpéterfölde közössége. Az épület felújításának menetéről Molnár Péter polgármester számolt be – olvasható a Zalai Hírlapban. A munkálatokat a Magyar falu program nyújtotta 28 millió forintból oldották meg. Részt vett az avatóünnepségen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki a fejlesztés méltatása mellett arról beszélt, hogy a magyar kormány azért tudott támogatást adni ilyen terv megvalósításához, mert komoly sikereket tudtak elérni az elmúlt 10 évben. Szentpéterfölde több mint 100 millió forintot fordíthatott magára összesen az utóbbi években.

Magabiztos győzelmet aratott idegenben a ZTK-FMVas

A tekézők Szuper Ligájában ezúttal csak a férfiak léptek pályára Kazincbarcikán, a zalai együttes fölényesen nyert. A korai kelés, a hosszú utazás, és a technikailag nehéz pálya sem szegte kedvét a vendégcsapatnak. A zalaiak gyorsan, már az első két kör után eldöntötték a mérkőzést. A záró sorban még egy meccspontot szereztek a házigazdák, de a vendégek magabiztos győzelmét nem tudták megakadályozni. A ZTK FMVas-ban sérülés miatt ismét több fiatal játszott. Fehér László edző elmondta, hogy a sérülések ellenére is lehetőséget kaptak volna. Végeredmény: Kazincbarcikai VTSE–ZTK FMVas 2:6. A ZTE ZÁÉV–Bátonyterenyei TC találkozó elmaradt, mivel a vendégek halasztást, kértek, ami azonban a sűrű versenynaptár miatt nem lehetséges. A mérkőzésről a Magyar Teke Szövetség versenybizottsága dönt.