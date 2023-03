Mint arról már beszámoltunk, a 7 önkormányzati képviselőből öt, Csalló Ervin, Dancsák Dávid, Gombos László János, Jakab Sándor és Sabján Péter azzal indokolta a testület feloszlatásának kezdeményezését, hogy szerintük a polgármester fontos kérdésekben nem működik együtt a képviselőkkel, előzetesen nem egyeztet velük. Ezért megrendült a bizalmuk Kelemen Tamásban, akinek vezetésével nem látják biztosítva a város fejlődését.

Az ülésen Kelemen Tamás, a most második ciklusát töltő polgármester cáfolta, hogy nem adott volna mindig elegendő információt a képviselők számára, s azt is furcsállta, hogy ez éppen most, kilenc éve tartó együtt munkálkodás után derül ki. Ami pedig a város fejlődését illeti: a polgármester felsorolt több, az utóbbi két évben megvalósult beruházást, melyek közül a 75-ös út felújítását emelte ki, amiért más települések is lobbiztak. Mint rámutatott: a mindenki előtt ismert nehéz általános helyzetben is sikerült Pacsának fejlődnie. Emlékeztette rá a képviselőket, hogy elfogadták a 2023-as fejlesztési tervet, mely újabb beruházások megvalósulását garantálja.

Ezt követően Bokor Ferencné alpolgármester kért szót, aki hangsúlyozta, csupán egy év van hátra a következő önkormányzati választásig, a képviselők mégsem hajlandók megvárni azt. Ehelyett vállalják, hogy most az önkormányzati büdzséből 5 millió forintot elvesznek az időközi választás költségeire, valószínűleg majd valamelyik fejlesztési sorról.

A jegyző, dr. Benedek Karolina törvényességi kifogásokat fogalmazott meg. Arra emlékeztetett, hogy az Alaptörvény értelmében polgármesternek és képviselőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy együtt folytathassák a munkát, a testület feloszlatása csak a legutolsó lépcsőfok lehet. Többek között azt kifogásolta, hogy a testület nem indította meg azokat a törvény által előírt eljárásokat, melyeknek a polgármester és a képviselők között kialakult ellentétek rendezését kellene célozniuk. Ezt követően a képviselők is elmondhatták volna véleményüket, azonban nem kértek szót. Végül név szerint kellett szavazni arról, ki támogatja a képviselő-testület feloszlatását – öten mondtak igent erre.