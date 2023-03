Leszögezték az önfeloszlatás nem befolyásolja az intézmények működését, az önkormányzati dolgozók megélhetését, és a testület továbbra is meghozza a szükséges döntéseket.

Jakab Sándor, Dancsák Dávid, Sabján Péter és Gombos László arról beszélt sajtótájékoztatóján: sajnos, másodkézből értesült a testület arról, hogy bezár az okmányiroda, amelyet a kabinet kormányablakká szeretett volna fejleszteni. Ám ez nem történt meg, amiről feltehetően a Covid alatt önállóan dönthetett Pacsa polgármestere, „mivel erről testületi döntés tudomásunk szerint nem született”, tették hozzá a városatyák.

Elmondták azt is: amikor a képviselő-testület öt tagja értesült a kialakult helyzetről, próbáltak az ügy hátteréről részletesebb információt beszerezni, azonban sem a polgármestertől, sem a jegyzőtől nem kaptak teljeskörű tájékoztatást. A legutóbbi testületi ülésen ezt szóba hozták, amire a városvezető úgy reagált: olyan lóra ültek fel, ami már elment.

– Az elmúlt négy évben egy emberként álltunk a polgármester mögött, támogattuk őt, a testületi döntéseknek köszönhetően sikeres beruházások történtek, amelyhez nagyban hozzájárult Magyarország kormányának támogatása is – folytatták a történetet a városatyák. – Talán a pacsaiak, a térségben élők és a kormány is megérdemelte volna azt, hogy méltó ügyfélszolgálat jöjjön létre a városban, ahogyan például Zalalövőn is. Ennek érdekében azonban sajnos a polgármester nem kérte a testület segítségét.

Kiemelték: most félrevezetve érzik magukat és nem tartják méltónak a polgármestert városuk képviseletére. Szerintük „össze-vissza beszél, fenyegetőzik, ezért megingott benne a testület bizalma”.

A „négyek” azt is kijelentették: a polgármester a jegyzőt használja „szóvivőként”, aki akár az újságban és tértivevényes levélben is nyilatkozik, fenyegetőzik.

– Amúgy bármely jegyzőtől elvárható lenne, hogy függetlenül, véleménynyilvánítástól mentesen végezze munkáját – hangsúlyozták a képviselők. – Amikor viszont ilyen helyzet kialakul egy testületben, az jogosan dönt az önfeloszlatás mellett.

A négy testületi tag azt mondta: számukra változatlanul Pacsa a legfontosabb, és ezek után is a várost és annak lakóit képviselik, hiszen az a település és az egész közösség érdeke, hogy minden ideérkező fejlesztést megbecsüljenek, amit Pacsa városi rangja is megkíván.