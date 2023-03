Az épület felújításának menetéről Molnár Péter polgármester számolt be. Elmondta, hogy az épület évtizedekkel ezelőtt sok eseménynek adott otthont, az ünnepségen jelenlévők közül sokaknak fűződik jó emléke hozzá, egy-egy lakodalom, falunapi műsor, szilveszteri bál, egy jó előadás, vagy pingpongozás.

– Az épület az 1960-as években épült társadalmi összefogással, a kisebb renoválásokat leszámítva nagyobb korszerűsítésen azóta nem esett át - mondta Molnár Péter. - Az utóbbi 10 évben már olyan rossz állapotba került, hogy rendezvények megtartására nem volt alkalmas. Vizesedtek a falak, omladozott a mennyezet, korszerűtlen volt fűtési, a belső illemhelyek hiányoztak. Ezek a problémák már a múlté. Ma fatüzelésű központi fűtés biztosítja az egyenletes meleget, a könyvtár helyén alakítottuk ki a vizesblokkot, a könyvtár átkerült a régi orvosi rendelő helyére, megújult az elektromos hálózat. Minden helyiségbe kazettás álmennyezet került, a padozatok is megújultak az aljzattal együtt. A külső és a belső nyílászárókat kicseréltük, a falakat újrafestettük. Az épület külső homlokzata is megújult, a csapadékvíz elvezetése megtörtént. Ahogy egykor, úgy most is sok munkafolyamat társadalmi összefogással valósult meg, rengeteg ember szorgos kezére, tudására és önzetlen segítségére volt szükség, hogy a kultúrházunk a mai kor követelményeinek megfeleljen.

A felsorolt munkálatokat a Magyar falu program nyújtotta 28 millió forintból oldották meg. A polgármester azzal zárta gondolatait, hogy az épületnek szép múltja volt, céljuk, hogy legyen szép jelene és jövője.

Részt vett az avatóünnepségen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki a fejlesztés méltatása mellett arról beszélt, hogy a magyar kormány azért tudott támogatást adni ilyen terv megvalósításához, mert komoly sikereket tudtak elérni az elmúlt 10 évben. Szentpéterfölde több mint 100 millió forintot fordíthatott magára összesen az utóbbi években. Ez annak a 2010-es évek elején megszületett kormányzati döntésnek köszönhető, mely arról szól, hogy a falvakban élők körülményeit jelentősen javítani kell és ehhez pénzforrást kell biztosítani. Ezt a célt szolgálja a magyar adóforintokra alapozott Magyar falu program.