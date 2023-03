– Faipari gépeket, szerszámokat, korszerű rétegezést, teremakusztikai megoldásokat, szerelvényeket, ragasztástechnikát, a legújabb csiszolóanyagokat, felületkezelést láthatnak és próbálhatnak ki a tanítványaink a szakmai napon, s megismerkedhetnek a partner cégek profiljával is – mondta lapunknak Mozsdényi Attila gyakorlati oktatást koordináló igazgató-helyettes, miközben a tanulók mellettünk nyersfával, vonókéssel dolgoztak éppen. Idén először csatlakozott a szakmai naphoz a Magyar Hagyományőrző Faművesek csoport, amely 2008-ban alakult meg Németh János farestaurátor vezetésével Hagyárosböröndön. A Deákban Németh Ármin mutatta be a vállalkozást a diákoknak. A legnagyobb érdeklődést a gerendából pallókat vágó fűrészeszköz váltotta ki.

– Ez az eszköz a hosszvágó fűrész, amelyet már az ókorban is használtak, deszkákat, pallókat, gerendákat lehetett kivágni vele – mondta érdeklődésünkre Németh Ármin, a Magyar Hagyományőrző Faművesek vezetője, hozzátéve, a fa törzsét állványra helyezték és a fogaival lefele fogó fűrészt ketten húzták lefelé, egy munkás pedig felfelé. A hagyományőrzők által őrzött hajdan használatos eszközöket mesterségbemutatókon láthatja a nagyközönség. - Ezúttal erdei fenyőgerendán dolgozhattak a több mint két méter magasságú állványon a rönkhasító fűrésszel a Deák faipari szakos diákjai.

A deákosok asztalosok, faipari technikusok, kárpitosok lesznek, több mint százan tanulják ezt a szakmacsoportot, közülük több mint harmincan duális képzésben is részt vesznek, az elmélet mellett a diákévek alatt találkozhatnak a gyakorlattal. Számosan akadnak, akik a családi vállalkozásokban viszik tovább a tradicionális hivatást, de a középiskola partnereinél is sokan helyezkednek el. Aki marad az első négy év után, a technikusi képzésen folytathatja a tanulmányait, de akár a faipari mérnöki egyetemi képzést is megcélozhatja.