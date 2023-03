– Mindjárt az év első felében az Életet az Éveknek Szövetséggel közösen megyei dalos találkozót szerveztünk, amelyen 140-en vettek részt. De volt májusfa-kitáncolásunk is zenés esttel, Szent Iván-éji tűzgyújtásunk szalonnasütéssel, voltak közös kirándulásaink, szüreti bálunk városrészi felvonulással, sőt sikeresen szerepeltünk az idősek napi sportversenyen is. Év végén megépítettük Egerszegen, a Szent István-szobornál a betlehemet, s nagyon sokan voltak kíváncsiak az itteni ünnepi műsorunkra is. Még számos rendezvényt felsorolhatnék, de inkább azt szeretném kiemelni, azon munkálkodunk, hogy az idei év is ilyen eredményes legyen – mondta Szabó Gyuláné Ibolya, s pár szóban vázolta a 2023-as terveik egy részét. Mint említette, a klubon belül létrejött a vándorlók csoportja, a Petőfi-emléknap megünneplését vármegyei szinten szeretnék megszervezni, lesznek csoportos kirándulások is, és az idén is állítanak májusfát, amelyet – a tervek szerint – nagy vigasság keretében fognak kitáncolni.