Farkas Szilárd emlékeztetett rá: a volt tűzoltósági épületet 2013-ban adta át az államnak az akkori képviselőtestület. A jelenlegi önkormányzat viszont úgy gondolta, hogy azt akár közcélú feladatok ellátására, akár közfoglalkoztatásban használt eszközök tárolására hasznosítani tudnák, így kérték a tulajdonjog visszaszerzését, amit az állam 15 év elidegenítési tilalom terhe mellett meg is adott számukra. Az épületben a Körzeti Tűzoltó Egyesület alakíthatja ki bázisát.

A volt tüdőgondoző értékesítését viszont az indokolja, hogy a 929 négyzetméter nagyságú ingatlan immár több mint húsz éve üresen áll, s a városnak nincs rá szüksége. Miután azonban a település központjához közel, ám zöldövezeti területen fekszik, ezért piaci célú hasznosítása is szóba jöhet. Mivel két bejárata is van, illetve ablakokkal körbevett, jól bevilágított, így többféle lehetőség szóba jöhet. Megfelel bemutatóteremnek, irodának, s különféle szolgáltatási tevékenységek végzésére is alkalmas lehet. Az ingatlan közművekkel teljesen ellátott, fűtése gáz-konvektoros. Természetesen felújításra szorul, ám azt követően minden igényt képes kielégíteni.

A polgármester azt még hozzátette: miután a képviselőtestület az épület értékesítéséről döntött, ki kellett szerelni a benne található röntgenberendezést, amit azóta is szállítottak már a szakemberek.