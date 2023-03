Lebics István a zalai lovassport megkerülhetetlen alakja s egyben egyik legsikeresebb versenyzője is volt. Az elmúlt években mind egyéniben, mind csapatversenyben CAN-C kategóriás kettesfogathajtó országos bajnoki címet szerzett, illetve volt egyéni fedeles bajnok is. Emellett többszörös Zala megyei bajnoki címmel is rendelkezett, s számtalan rangos versenyt nyert országszerte. Nevéhez köthető a Zalalövőn kialakított sötétmajori versenypálya megalapítása, mentorként, támogatóként pedig több olyan fogathajtó sportolói karrierjét segítette, aki jelenleg is aktív versenyző. A versenyzést súlyos betegsége ellenére sem adta fel, még 2022-ben is több alkalommal ért el dobogós helyezést.

Lebics Istvánnal azonos napon, szintén súlyos, ám gyorsabb lefolyású betegségben hunyt el testvére, Radányiné Lebics Mária, a Zalalövő és Környéke Lovas Sport Egyesület elnöke, aki bár nem volt aktív versenyző, de hasonlóan sokat tett a zalai lovassport felvirágoztatásáért. Ő volt az egyik főszervezője a Zalalövőn megrendezett CAN-C kategóriás kettesfogathajtó országos bajnoki döntőnek, valamint az északnyugat-zalai kisvárosban az utóbbi években megszervezett további versenyeknek is.