VÁRMEGYEI HÍREK

A 48-as emlékműnél gyűltek össze az emlékezők Lentiben

Lentiben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére a 48-as emlékműnél gyűltek össze az emlékezők szerdán – tudósít a zao.hu. Ünnepi beszédet Horváth László, a város polgármestere mondott, melyben felidézte a forradalmi eseményeket. A város vezetőjének gondolatai után a Lenti Arany János Általános Iskola diákja adtak műsort, majd az önkormányzat, civil szervezetek, intézmények képviselői helyeztek el koszorúkat, mécseseket az emlékműnél.

Petőfi Sándor tiszteletére avattak emléktáblát Külsősárdon

Petőfi Sándornak, a forradalom költőjének tiszteletére avattak emléktáblát Külsősárdon a kultúrháznál szerdán, a nemzeti ünnepen – tudósít a zaol.hu. A rendezvényen Gasparics Győző polgármester elmondta, hogy ily módon kívánnak emléket állítani a költő születésének 200. évfordulóján. Az emléktábla kapcsán arról is szólt, hogy azt a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával készíttették el, a tervezői és kivitelezési munkát Molnár Attila kőfaragó koordinálta. Részt vett az ünnepségen és leleplezte az emléktáblát Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is.

Szilvágyon Kárpát-medencei Kultúrpajta- és Tündérkert Találkozót tartottak

Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Találkozót tartottak március 15-én a nemzeti ünnepen Szilvágyon, illetve a Petőfi-évfordulóról is megemlékeztek. A Nagyhegyen a tündérkertben Petőfi körtefáját is elültették – írja a zaol.hu. A rendezvényről Péntek Katalin polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre az esemény, melyen az oltási bemutató mellett a hegyen található boronafás pincemúzeumot, a galériát, valamint a tündérkertet is megismerhették az érdeklődők. Utóbbiban jelenleg 140 őshonos gyümölcsfát őriznek. A megnyitón V. Németh Zsolt, államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. A nap folyamán a Prima Primissima díjas Kovács Gyula erdész, pomológus mutatta meg az érdeklődőknek a helyes gyümölcsfa oltást, illetve tartott előadást. Délután a kultúrházban nyílt meg Kesselyák Rita Almák című kiállítása, az alkotó műveit Szarvas József, Kossuth-díjas színművész méltatta.

Tartalékkeret nélkül fogadták el a költségvetést Zalalövőn

A szinte minden területet sújtó infláció, valamint az energiaköltségek emelkedése miatt tartalékot nem tudott a 2023. évi költségvetési rendeletében képezni Zalalövő önkormányzata. A büdzsé ezért rendkívül feszes, és valószínű, hogy év közben többször is korrigálni kell. Többek között ezt mondta Gyarmati Antal polgármester a kedd délután megtartott testületi ülésen, ahol már második alkalommal került a költségvetési rendelet tervezete a képviselők elé – tájékoztat a zaol.hu. Februárban többek közt azért sem fogadták el a büdzsét, mert egyrészt további költségcsökkentéseket tartottak indokoltnak, másrészt voltak olyan nyitott kérdések is, mint az óvodai dolgozók bérköltség-növekményének finanszírozása. Ez utóbbiról időközben kiderült, hogy az állam biztosítja hozzá a fedezetet, így ezen intézmény fenntartásához nem kell plusz önkormányzati forrást biztosítani. A közös önkormányzati hivatal működési költségeire is érkezik plusz állami forrás, így a februárban kalkulált 35 millió forinttal szemben „csak” 20 milliós önkormányzati támogatásra lesz szükség.

Felavatták Gózon Imre szobrának megújított alapzatát Szentgyörgyvölgyön

Szerdán a nemzeti ünnepen avatták fel Szentgyörgyvölgyön a tudós és tanító Gózon Imre szobrának megújított alapzatát, illetve tartottak ünnepséget az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján – írja a zaol.hu. A megjelenteket Varga Zsuzsanna polgármester köszöntötte, köztük Szabolcs Péter szobrászművészt, a mellszobor alkotóját és Béres János szobrászművészt, aki az aljzat helyreállítását végezte. A megemlékezésen a polgármester ünnepi beszédében az évforduló kapcsán a hazafiságról szólt.

Csöde továbbélésének egyik záloga, hogy fiatal családok telepedjenek meg

Csöde továbbélésének egyik legfőbb záloga, hogy fiatal családok telepedjenek meg, ehhez pedig megfelelő infrastruktúrára van szükség. A 84 lakosú Csöde polgármestere, Feketéné Fellner Marianna mondta mindezt a több mint 200 méter hosszúságú Hunyadi utca felújítás utáni avatója kapcsán. A Magyar falu program közel 11,8 millió forintos támogatást biztosított a munkálatokhoz.

Kokárdás emléktúra a forradalom tiszteletére

Harmadik alkalommal szervezett az 1848. március 15-i forradalom hősei tiszteletére kokárdás emléktúrát Csörnyeföld önkormányzata. Ezúttal mintegy 11 kilométer várt a résztvevőkre. A már hagyományosnak mondható csörnyeföldi programon ezúttal mintegy 35 fő vett részt – tudósít a zaol.hu. Minden évben más útvonalat igyekeznek választani, a Mura-menti térség ugyanis rengeteg olyan természeti és épített értéket rejteget, amit érdemes megtekinteni. Az idei túra végállomása Kiscsehi volt, ahol a vendégházban frissítővel, szendvicsekkel várták a program résztvevőit.