A civil szevezethez minden tavasszal érkeznek bejelentések madarakról, amelyek épületek ablakában, autók visszapillantó tükrében akár napokon át is a saját tükörképüket támadják. Ennek következtében legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülékszennyezésük pedig nagyon zavaró lehet. Közös érdekünk tehát a helyzet kezelése.

A jelenség hátterében a madarak költési időszakban felerősödő területféltő magatartása, illetve a civilizációs környezet „tükörképszennyező” hatása áll. Mivel a természetben a mesterséges tükröződő felületekhez hasonlóan gyakori, stabil és tiszta tükörkép nem létezik, az állatoknak nem volt lehetőségük evolúciós szinten felkészülni erre az ingerözönre.

A hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképpel vívott mániákus harca természetellenes, hiszen az „ellenség” soha nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni. Az ablakban tükröződő „fajtárs” támadása következtében betörő üveg a madárnak fizikai sérülést is okozhat. Néhány éve Sásdon egy fehér gólya napokig olyan hevesen támadta a tükörképét egy épület ablakaiban, hogy azok közül több is betört.

Szerencsére a jelenség megelőzése, kezelése egyszerű. A tükröződő felületek eltakarása, parkolásnál az autó visszapillantóinak behajtása, vagy a madarakat riasztó „rémzsinór” kihelyezése is megoldás jelenthet. A módszerek részletes leírásai megtalálhatók az MME honlapján.