Horvát egyházi ifjúsági találkozót tartottak Molnáriban

A molnári Rózsafüzér Királynője római katolikus templomban tartott vasárnap a regionális Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet első alkalommal horvát egyházi ifjúsági találkozót horvát nyelvű szentmisével, valamint kulturális műsorral – tájékoztat a zaol.hu. A horvát nemzetiségi rendezvényről Matoláné Proszenyák Hajnalka, a szervező, tótszerdahelyi székelyű Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet vezetője elmondta, hogy a találkozó kiemelkedő eseményük. Fontos számukra, hogy programjaikba minél többen kapcsolódjanak be az ifjabb korosztályok tagjai közül, és nemcsak a kulturális eseményekbe, a hagyományok ápolásába, hanem a horvát nyelvű hitélet erősítésébe is. A tamburazenekarok kórustalálkozókon, egyházi rendezvényeken lépnek fel, ezzel erősítik azt, hogy figyelmet kell rájuk fordítani. A horvát művelődési intézet fennállása óta támogatja a tamburaoktatást mindkét, a Mura-menti régióhoz tartozó oktatási intézményben, illetve egyházi énekeket és néptáncot is tanulhattak ott a fiatalok.

Társadalmi munkát végeztek Nován

Szombaton reggelre társadalmi munkára várta a Novai Borkultúráért Egyesület a tagokat, a szőlősgazdákat, a hozzájuk csatlakozókat, hogy megtisztítsák az Alsó-, a Büki- és a Konc-hegy útjait – írja a zaol.hu. - Az első alkalommal meghirdetett közösségi munkához csatlakozók Szent Orbán szobránál gyűltek össze, ahol Horváth Tamás, az egyesület elnöke ismertette az elvégzendő feladatokat. A közösségi munkából szeretnének hagyományt teremteni, legalább évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – megtartanák. A programterv szerint rendeznek az évben még borversenyt, hegyi búcsút pünkösdkor, részt vesznek a nyári aratóversenyen, a falunapon, szüreti felvonuláson, illetve megemlékeznek a Márton- és a Vince-napról is.

Örök nyugalomra helyezték Horváth László volt türjei plébánost

Örök nyugalomra helyezték Horváth László címzetes esperest, nyugalmazott türjei plébánost, aki életének 81., áldozópapságának 58. évében, hosszú betegség után, szentségekkel megerősítve, a hévízi Szent Lukács Idősek Otthonában visszaadta lelkét Teremtőjének. Lelki üdvéért dr. Udvardy György veszprémi érsek mutatott be engesztelő gyászmisét a cserszegtomaji Szent Anna-templomban.

Nagyradán találkoztak a helyi és zalalövői borosgazdák

Szombaton a Nagyradához tartozó Szelemi-hegyháton találkoztak a baráti kapcsolatot ápoló helyi és zalalövői borosgazdák – olvasható a Zalai Hírlapban. Kovács Ottó, a rendezvény házigazdája, szervezője elmondta, hogy három éve kezdődtek a találkozók, de a megismerkedés több évre nyúlik vissza, közös borbírálatok, előadások alapozták meg. Ezután merült fel az ötlet, hogy jó lenne a kapcsolatot tovább mélyíteni. Ennek eredményeként évente tartanak összejövetelt, egyik évben Nagyradán, majd Zalalövőn. A találkozók kulturális összejövetelek is, felkeresik a települések nevezetességeit, megkóstolják a tájjellegű étkeket a borok mellett.

Borversenyt rendeztek Sormáson

Szombaton hetedik alkalommal tartottak borversenyt és bormustrát Sormáson, ahol nemcsak a zsűri, hanem az érdeklődő közönség is megkóstolhatta a nevezett nedűket – olvasható a Zalai Hírlapban. Ködbaum Zsolt alpolgármester elmondta, hogy régi hagyomány a borverseny, melyre nemcsak helyből, hanem a környékről és távolabbról is nevezhetnek a gazdák, ez alkalommal is vittek bort például Zalakarosról. A helyiek többségében a homokkomáromi hegyháton művelnek szőlőt, így a legtöbb minta erről a részről érkezett. Ez alkalommal 15 borosgazda 37 bormintáját értékelhette a háromtagú szakmai zsűri, többségében fehérborok érkeztek, de volt köztük szép számban vörös és rozé is.

Halat telepítettek a Haladás Horgászegyesület Pacsa tagjai

A Haladás Horgászegyesület Pacsa tagjai halat telepítettek a Kalonca-patakra épített völgyzáró gát mögött, a 13 hektáros horgásztavon március 3-án – írja a zaol.hu. A Somogyban nevelkedett halakat ellenőrzés és mérlegelés után engedték a vízbe a telepítésben segítő horgászok. A vízbe összesen két és fél tonna ponty került, ezek jelentős része már elérte a kifogható alsó mérethatárt jelentő 35 centiméteres hosszúságot. A tavasz során még további haltelepítés várható, ponty és süllő fajtákkal.

Megnyerte a ZTE KK a rangadót a Szolnok ellen

Igazi vérbeli rangadó és presztízscsata előtt állt szombaton a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda-csapata, hiszen a Szolnok elleni bajnoki találkozó már-már a régi szép időket idézte. A telt ház majdnem meglett, és a hazai győzelem is egy igazi, rangadó-hangulatú találkozón. Zalakerámia ZTE KK - Szolnoki Olajbányász 79-78.