Kitüntetést kapott dr. Pirger Csaba

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából dr. Polt Péter legfőbb ügyész március 20-án a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adta át dr. Pirger Csaba, a Zala Vármegyei Főügyészség főügyészségi ügyész, sajtószóvivő részére munkája elismeréseként.

Megújult a búcsúszentlászlói kegytemplom

Ünnepi szentmisén megszentelte a belsőleg megújult búcsúszentlászlói kegytemplomot, majd megáldotta az odakint felsorakozott több mint száz motort és mezőgazdasági munkagépet dr. Udvardy György veszprémi érsek – olvasható a Zalai Hírlapban. Tódor Szabolcs plébános elmondta: Isten házát a veszprémi érsekség, a jó szándékú hívek, Búcsúszentlászló, Nemessándorháza és Nemesszentandrás önkormányzata, valamint a kormány 30 millió forintos támogatásával, összességében mintegy 50 millió forintból korszerűsítették, fél év alatt. A búcsújáró hely templomába új gyóntatószékek kerültek, kijavították a mennyezet és az oldalfalak hibáit, rendbe tették az ablakokat, a villamos hálózatot, megtisztították a mellékoltárt, restaurálták a főoltárgyertyákat, megújították a padokat, új szélfogót helyeztek el, s a kórust is felújították, sorolta Szabolcs atya.

Emelkednek az étkezési térítési díjak Zalalövőn

Három év után ismét étkezési térítési díjak emeléséről döntött Zalalövő önkormányzata. A városatyák erről a legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntöttek – írja a Zalai Hírlap. Gyarmati Antal polgármester a téma kapcsán elmondta: a térítési díjak befagyasztásáról a kormány döntött, ami azt eredményezte, hogy a gyermekétkeztetés veszteséget termelt a szolgáltatást biztosító Borosán-völgy Nonprofit Kft. és a tulajdonos önkormányzat számára. A hiány az elmúlt évben az infláció, az energia- és az élelmiszerárak nagy mértékű emelkedése miatt tovább növekedett. Emiatt már nem halasztható az étkezési térítési díjak emelése, így azok április elsejével megváltoznak. Az emelés mértéke 12 és közel 25 százalék közötti lesz.

Közműfejlesztés a letenyei Mura Ipari Parkban

Három új közművesített ipari terület jön létre a letenyei Mura Ipari Parkban egy több mint 263 millió forint értékű közműfejlesztés révén – olvasható a Zalai Hírlapban. A beruházáshoz százszázalékos pályázati támogatást nyert a város önkormányzata. Jelenleg a földmunkák zajlanak, például a területekre bevezető utak alapjainak kialakítása, valamint a csapadékvíz-elvezetésen dolgoznak a kivitelezők. A kandeláberek már telepítésre kerültek. A projekt munkálatai megfelelő ütemben haladnak, jelentős korlátozó tényező nem áll fenn. A jelentős európai uniós támogatással megvalósuló közműfejlesztési beruházás lehetőséget teremt az ipari park bővítésére, továbbá a területen található, most még üresen álló csarnok közműhálózathoz történő csatlakoztatására is.

Borbírálatot tartottak Bakon

A Baki Kistermelők Baráti Egyesülete március 18-án tartotta hagyományos évi borbírálatát a baki faluházban – tudósít a Zalai Hírlap. A rendezvényt a Baki Pántlika Néptáncegyüttes ifjúsági csoportjának műsora nyitotta meg. Béres Gyula, az egyesület elnöke a rendezvény szervezőivel felköszöntötte dr. Pálfi Dénest, Bak díszpolgárát 85. születésnapja alkalmából. A hatvan vendég előtt felsorakoztatott borokat öttagú zsűri értékelte. A jó hangulatú vacsora után a gazdák átvehették a megérdemelt díjakat. A Szabó László vezette zsűri 28 arany, 24 ezüst, 5 bronz, 1 oklevél minősítést adott ki a vizsgált nedűkre. „Az év bora” minősítést ifj. Horváth Antal Pátria bora nyerte el.

Megmetszették a tündérkert gyümölcsfáit Zalatárnokon

A Bárczay park tündérkertjének gondozására szervezett közösségi munkát az elmúlt hét végére a zalatárnoki Oroklán Lovas Egyesület. A fő feladat a kert őshonos gyümölcsösfáinak metszése volt, de mellette a veremházakhoz vezető ösvényt is gyomtalanították a résztvevők. A program kapcsán Simon Annamária, a szervező egyesület elnöke a zaol.hu hírportálunknak elmondta: még 2013-ban alakították ki a Bárczay parkot, akkor ültettek őshonos gyümölcsfákat annak egyik szegletébe. A kertben többek között alma-, körte-, cseresznye- és szilvafa is található, az évek során valamennyi termőre is fordult.

Diákolimpiai országos döntőben szerepelt a kanizsai Kőrösi-iskola csapata

A játékos diákolimpia egri országos döntőjében a nagykanizsai Kőrösi-iskola alakulata az ötödik helyet szerezte meg. A sorozaton az országból 175 csapat indult, s a legjobb nyolc lehetett ott a fináléban – olvasható a Zalai Hírlapban. A Turbuczné Simon Judit és Czimmermann József vezette kanizsaiak az utolsó két feladatban sokat hibáztak és holtversenyben zártak a balatonalmádiakkal. A pluszjátékban azonban újra legjobb formájukat mutatták és fölényes győzelmet aratva megszerezték az 5. helyet.