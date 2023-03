A modellváltott egyetemek ezt a szerepet hivatottak betölteni, ezen intézmények ugyanis a legfontosabb bázisai lehetnek a modern magyar ipar és gazdaság megteremtésének – vélekedett dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pár napja leköszönt elnöke, akit március elsejétől a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének választottak. Az öttagú grémiumba egy másik zalai szakembert, Szabadics Zoltánt, a Szabadics Zrt. tulajdonosát is beválasztották. Velük beszélgettünk a zalaegerszegi és nagykanizsai kampusszal is rendelkező Pannon Egyetem jövőjéről, céljairól.

– A magyar kormány felismerte, hogy az egyetemeknek óriási tömeg- és tőkevonzó képessége van, ezért nemcsak megemelte az intézmények büdzséjét, de komoly elvárásokat is támasztott annak érdekében, hogy jól prosperáljanak – szögezte le dr. Birkner Zoltán, aki szerint az egyetemek nemzetközi rangsora olyan mérőszám, ami hatással van az intézmények, sőt egy egész régió jövőjére. – Egyértelműen kimutatható, hogy a legrangosabb egyetemek sokkal több hallgatót és oktatót tudnak vonzani, sőt a gazdaság szereplőit is könnyebben állítják maguk mellé. Ráadásul ma már teljesen mindegy, hogy ez az egyetem a világ melyik részén van, ha képes megszólítani egy iparág szereplőit, akkor előbb-utóbb a termelő gazdaság is kiépül a tudásbázis körül. Ma 12 magyar egyetem található a top 5 százalékban, a magyar kormány célja pedig az, hogy növekedjen ez a szám. A megemelt támogatásért cserébe elvárásokat is támaszt, több nemzetközi publikációt, több szabadalmat, több gazdasági együttműködést vár el, ugyanakkor kvázi, mint megrendelő azt is elvárja az egyetemektől, hogy megfelelő számú magasan képzett szakembert – mérnököt, orvost, pedagógust – biztosítson a magyar gazdaság számára.

Dr. Birkner Zoltán arról is beszélt, hogy a felsőoktatás egyre inkább globális iparággá válik. Míg korábban csak az angol és amerikai egyetemek voltak tagjai az elitnek, hiszen a tudomány nyelve az angol, addig mostanra kezdenek felzárkózni a kínai, indiai egyetemek is. Ugyanis ma már nem kunszt, hogy egy perui vagy svéd hallgató online végezze a tanulmányai jelentős részét. Ezért készül idehaza is egyre több angol nyelvű digitális tananyag, melyre szintén külön forrásokat biztosít a magyar kormány.

Szabadics Zoltánt valós gazdasági szereplőként választották kurátorrá. Mint mondta: azért is örült a felkérésnek, mert tényleges fordulatra készül a magyar felsőoktatás, azaz elméleti szakemberek helyett gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező fiatalok képzése a cél.

– Az elmúlt évtizedekben nagyon sok időt fordítottak arra a cégek, hogy az elméleti tudást gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki – magyarázta Szabadics Zoltán, aki hozzátette: a modellváltó egyetemek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatók valós gazdasági környezetben fejlődjenek. – Nem is feltétlenül arra van szükség, hogy egy egyetemi hallgató azonnal kiismerje magát egy céges struktúrában, sokkal inkább arról, hogy képes legyen megérteni és elviselni a változást. Ezért hiszek abban, hogy az egyetemi alapítványokban olyan kurátoroknak is helyet kell foglalni, akik nap mint nap tapasztalják ezt a fajta elvárást.

Dr. Birkner Zoltán szerint a Pannon Egyetemnek a térség jövőjére vonatkozóan is óriási szerepe van, hiszen tulajdonképpen a fél Dunántúl ipari és gazdasági szakember utánpótlását hivatott biztosítani.

– Ez már önmagában is nagy feladat, de az, hogy 20 év múlva milyen gazdasági potenciállal bír majd a régió, az meglátásom szerint azon múlik, hogy most milyen irányba fejlődik az egyetem – magyarázta az alapítvány elnöke. – Ha képesek leszünk a mainál is vonzóbb tudáscentrummá válni, akkor minden esély megvan arra, hogy erős ipar és gazdaság épüljön körénk, ami az egész régió erősödését jelenti. Ennek az építkezésnek a kezdete dr. Navracsics Tibor miniszterhez – a Pannon Egyetemért Alapítvány korábbi kuratóriumi elnökéhez – kapcsolódik, aki remek szervező munkával magasra tette a lécet, igyekszünk méltó utódokká válni.