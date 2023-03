Dömötör Andreával húsvét előtt még találkozhatnak majd, ugyanis a Göcseji Múzeum tojásíró workshopot tart április 5-én, szerdán 16 órától. A népművész az alapfogásokra, az íróka használatára, a színválasztásra tanítja meg a jelentkezőket, illetve motívumokat terveznek majd együtt.

Azok, akik otthon is szívesen vállalkoznak a hímes tojás festésre, azok ne feledjék, hogy április 1-jéig még lehet jelentkezni a Nemzetünk Hímes tojásai felhívásra. Ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk, a Kárpát-medence magyarlakta területeiről – így Zala vármegyéből –, sőt még messzebbről ismét lehet fotókat küldeni a pécsi Mosonyi Éva tojásíró népi iparművész által megálmodott közösségi bemutatkozásra.

Most is virtuális albumban mutatják be a beérkezett fotókat. Elég elektronikusan visszaküldeni a kitöltött regisztrációs lapot és külön csatolva a jpg/jpeg formátumú fotót, lehetőleg 300 dpi felbontásban, maximum 2 MB méretben a következő e-mailcímre: [email protected] 2023. áprilisi 1-ig. Mindenki egyetlen fotóval – tenyérbe vett hímes tojással - vesz részt a programban.

https://www.facebook.com/nemzetunkhimestojasai