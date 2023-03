– A tagjaink sok jó ötlettel rukkoltak elő az elmúlt húsz év során, a divatnap is ilyen – fogalmazott Büki Pálné, a hölgyklub vezetője. – Egyik, sajnos már elhunyt társunk, Sánta Gizella butikot vezetett, és kitalálta, hogy mutassuk be, miként öltöznek az idősek. A lánya folyamatosan segít bennünket, s támogatja a klubunkat, ha segítségre lenne szükségünk. Mindig valami újdonsággal gazdagítjuk a divatnapot, most az ékszerekre koncentráltunk, míg extra ruhadarabként a mellényt választottuk ki. Ennek történetéről és zalai kötődéseiről Gyanó Szilvia, a kanizsai Thúry György Múzeum néprajzos-főmuzeológusa tartott informatív előadást. Boldogok vagyunk, hogy a Kaszinó kitűnő partnerünk lett az évek során.

Büki Pálné hozzátette: fontos, hogy idős korban senki ne hagyja el magát. A korukhoz, az alkatukhoz, a lehetőségeikhez képest legyenek elegánsak. Az új trendek már nem érdeklik őket, viszont a harmónia megtalálása lényeges. Ezeket a hétköznapi viseleteket és báli ruhákat speciális divatbemutató keretében láthatták az érdeklődők.