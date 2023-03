Bár viszonylag sok ital érkezett a versenyre, Németh József, a szervezet elnöke mégsem volt teljesen elégedett. Elmondta: a száz feletti párlat mindössze 22 gazdától származik, ami kissé csalódást keltő, többre számított. Ennek oka az lehet, hogy az előző versenyeken sokakat csalódás ért, hiszen a pálinkájuk erősségeiről és hibáiról a szakértőkből álló zsűri kendőzetlen őszinteséggel beszélt. Ami viszont pozitívum, hogy néhány nevező igazán biztos volt a dolgában, szinte az összes elkészített pálinkáját benevezte.

- Gyümölcsökre bontva rendkívül sokszínű kínálattal találkozott a Gazdag Attila, Szabadics Attila, Völgyi Zoltán és Tóth István alkotta zsűri - folytatta. - A legtöbb, 18 darab párlat szilva volt, de törkölyből is 14 minta érkezett, sőt még mandarinból, kökényből és berkenyéből készült italokat is hoztak a gazdák. Örülünk annak, hogy tíz évvel ezelőtt elindíthattuk a versenyt, s az eltelt évek alatt sokat fejlődtek azok, akik megfogadták a szakértő testület véleményét.

A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke, Gazdag Attila vezette a miklósfai zsűrit is. A vizsgált tételek több mint felénél járva kiemelte: nagyon jó, magas minőséget képviselő, izgalmas tételekkel is találkoztak. Szerinte látszik, hogy a gazdák nemcsak túl lenni szeretnének a főzésen, hanem arra is törekedtek, hogy kihozzák a gyümölcsből a maximumot. Néhány nevező bizonyára szeretné több helyen levizsgáztatni az italát, mielőtt elindulna a régió legnagyobb megmérettetésén, az 5. Pannónia Párlatversenyen április 1-jén Sormáson.

A miklósfai viadalon a bírák 26 arany, 20 ezüst és 29 bronz minősítést osztottak ki. Miklósfa legjobb párlata Németh József Cserszegi fűszeres törköly párlata lett. A vidék legjobb párlatának Kardos Ferenc Újfehértói fürtös meggy-málnáját választották, míg a zsűri különdíját Kovács Károly besztercei szilva párlata kapta.