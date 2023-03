A szlovéniai szabályozás némileg ugyanis eltér az itthon megszokottaktól, ott fajtánként is értékelik a benevezett borokat, s ennek megfelelően nemcsak minősítik őket, de kategóriánként helyezéseket is kiosztanak. A csentei megmérettetésen összesen 96 mintával vettek részt a termelők, a muravidékiek mellett magyarországi, horvátországi és vajdasági gazdák is neveztek a versenyre. A legjobb cserszegi fűszerest a letenyei Kuprivecz József nevezte be a versenyre, a borminta 18,20 ponttal kapott arany minősítést. Ennél magasabb pontszámmal (18,23) mindössze egyetlen bor, Pausic Ivan olaszrizlingje végzett. A chardonnay-k versenyében a szintén letenyei Horváth Szabolcs 18,17 ponttal érdemelte ki az aranyérmet, s ezzel kategóriájában a hosszúfalusi Szabó Józseffel holtversenyben ugyancsak a legjobb eredményt tudhatja magáénak. A zöldszilvánik versenyében a sármelléki Dober Gábor bora 18,13 ponttal végzett a második helyen, vegyes fehér kategóriában pedig 18,10 ponttal ötödmagával az élen végzett a termelő. A kékfrankos rozék legjobbja szintén Magyarországról, Pilisszántóról érkezett a csentei minősítőre, Diószegi Péter bora 18,10 pontot kapott, akárcsak a pilisvörösvári Fetter Márton oportója, amely szintén kategóriagyőzelmet ért el. A korábbi, azaz nem 2022-es évjáratú borok közül a zalaegerszegi Norsics Ferenc cabernet sauvignon bora kapott még arany minősítést, 18,17 ponttal.