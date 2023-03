Átadták a Zalai Hírlap szerkesztőségének díjait

Hétfőn délután a zalaegerszegi Galeri Étteremben adták át összevontan a Zalai Hírlap szerkesztőségének félszáz éve hagyományos, Az év zalai sportolói elnevezésű, valamint az idén több esztendő kihagyás után újra meghirdetett Az év embere, Az év sportolója díjakat. Az utóbbin, a február elsején indult s két héten át tartó közönségszavazás során több ezer voks érkezett a zaol.hu hírportálra, ahol az olvasók a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó jelöltekre szavazhattak. Az éve embere 2022-ben Kovács Gyula pórszombati erdész, a Tündérkert mozgalom egyik alapítója lett. A megjelenteket a lap főszerkesztője, Horváth A. Attila és Kerkai Attila, a sportrovat szerkesztője köszöntötte.

A talaj éltetéséről hallhattak előadást a Göcseji Tudásközpontban

Szombaton folytatódott a két hete indult Gyümölcsöző kiskertek című előadássorozat a Göcseji Tudásközpontban – írja a Zalai Hírlap. Ezúttal Lázár Péter gyümölcsész beszélt a talajéltetésről, a talaj szerkezetéről, annak élővilágáról, a kiskertek gondozásáról. A permakultúra követői, lelkes érdeklődők és komolyabb kertművelők voltak kíváncsiak arra, hogy miként lehet a környezettel összhangban, vegyszermentesen gazdálkodva élni. Minderről az Almásházán élő szakember beszélt interaktív előadásán, aki 2010-ben egy zalai, később pedig egy hat vármegyét érintő gyümölcsész hálózatépítő program koordinátoraként tevékenykedett, valamint ő szerkesztette az Első zalai gyümölcsészkönyvet is. Különösen kedves téma számára a talajéltetés, a talajmegújító technikák népszerűsítése.

Bolondesküvőt is tartottak a lenti nyugdíjasklub rendezvényén

Az elmúlt hét végén tartotta meg farsangi és nőnapi rendezvényét a Szépkorúak Civil Szervezete Lentiben. A jó hangulatú program kezdetén Barta Ödönné klubvezető és Drávecz Gyula alpolgármester köszöntötte a megjelenteket – tudósít a zaol.hu. Drávecz Gyula a nőnap kapcsán arról beszélt, hogy a hölgyek mennyire fontos szerepet töltenek be több szempontból is a világban és Magyarországon. Példaként a történelem olyan ismert asszonyairól, a kulturális és a sportélet azon női szereplőiről emlékezett meg, akikre példaként tekinthetünk. A rendezvény további része a szórakozásról szólt, a nyugdíjasklub tagjai jelmezbe öltözve bolondesküvőt is tartottak.

A fehérborok most is jobban sikerültek

A termelők munkájának köszönhetően kiemelkedően jó fehérborokkal is találkozhatott a zsűri az elmúlt hét végén a közép-zalai térség két településén, Pusztaszentlászlón és Tófejen megtartott borminősítőkön – olvasható a Zalai Hírlapban. A tófeji Kertbarát Kör Egyesület hagyományos minősítőjére 21 bort neveztek be a gazdák, ezek közül 13 volt fehér, kettő rozé, hat pedig vörös. A mintákat ezúttal is hölgyekből álló zsűri bírálta. Az Újhegyi Borbarátok Egyesülete által megszervezett pusztaszentlászlói minősítőn 44 mintát kóstolt a három fős zsűri. Ezen a helyszínen ugyancsak a fehér minták voltak többségében, a 33 fehérbor mellé mindössze hét vöröset, illetve négy rozét neveztek be a gazdák. A zsűri által kóstolt borokból 12 kapott arany, 22 ezüst, míg 10 bronz minősítést.

A hölgyeket köszöntötték Beleznán

A nőnap előtt nemrég ünnepséget szervezett a Beleznán élő hölgyeknek az önkormányzat a kultúrotthonban. Az eseményen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő amellett, hogy köszöntötte a lakókat, minden megjelent nőnek egy szál fehér rózsát adott ajándékba – tudósít a Zalai Hírlap. Bődör István polgármester ezt követően a nőnapi gratuláció mellett a falut érintő jó hírekről is beszámolt. Elmondta: településük pályázott egy bölcsőde kialakítására, az elbírálás folyamatban van. Kedvező döntés esetén a korábban megszűnt óvoda épületében a környékbeli öt településről közel 20 bölcsődei férőhelyet alakítanának ki. Szó esett a postabezárásokról is. A településvezető közölte: minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a posta nyitva maradhasson.

Elhunyt az ország harmadik legidősebb holokauszt túlélője, a hahóti születésű Krausz Dezsőné

Életének 99. évében elhunyt Krausz Dezsőné Reichnitzer Rozália-Laura, Magyarország harmadik legidősebb, Kiskunhalas utolsó holokauszt túlélője, aki a Zala vármegyei Hahóton született – írja a zaol.hu. Ritter Nándorné, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke közösségi oldalán osztotta meg a hírt. Krausz Dezsőné 1945. július 9-én érkezett haza Magyarországra, 1946 májusában, a Kiskunhalason élő nagynénjéhez költözött, később itt kötött házasságot, Krausz Dezső asztalosmesterrel.

Magabiztos győzelem, és egy elszalasztott bravúr a tekéseknél

A tekézők Szuper Ligájában a ZTK FMVas férfi csapata hazai pályán biztosan győzött az Ajka ellen. A szerény képességű vendégek ellen gálázott a hazai csapat – írja a Zalai Hírlap. A találkozó első körében a házigazdák három meccspontot szereztek, és több mint 200 fás előnyre tettek szert. A mérkőzés gyakorlatilag itt már eldőlt, de a folytatásban is jól teljesítettek a zalaiak, és kis híján új csapatpályacsúcsot dobott a házigazda. A ZTK FMVas-nál a fiatalok is pályára léptek. Nemes Attila már a mérkőzés előtt is sérült volt, Farkas Ádám viszont játék közben sérült meg. ZTK FMVas – Ajka Kristály 8:0. A ZTE ZÁÉV női csapata nagyon közel állt a bravúrhoz, hogy idegenben nyerjen az éllovas Ferencváros ellen, de döntő pillanatokban hibáztak, így vereség lett a vége. Ferencvárosi TC – ZTE ZÁÉV 5:3.