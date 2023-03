ZALAEGERSZEGI HÍREK

Természetvédők és polgárőrök megépítették a békaterelő kerítéseket

A környezetvédők és polgárőrök összeszokott csapata hétfőn délután megépítette az aranyoslapi békamentő fóliakerítéseket. Az idei munkájukat nehezítette, hogy a közutat kiszélesítették, erős, kavicsos döngölt útpadkát építettek, így a kerítést beljebb, az erdőben kellett felhúzni – olvasható a Zalai Hírlapban. A békamentő összefogás tovább szélesedett, Gecse Péter alpolgármester közbenjárására a VG Kft. dolgozói kézi lombfúvókkal megtisztították az erdő szélét, beljebb fújatták a vastag avart, pénteken dr. Illyés Zoltán és Gerencsér Beáta, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa levágta a bokrok kiálló ágait, vasárnap László István, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület tagja kerti kistraktorral az erdő szélén és a tó felől a réten is kiekézte a barázdát, így hétfőn délután már "csak" a terelőfóliát kellett mellette felépíteni.

Árfolyamról és inflációról tartott előadást Sebestyén Géza

Az infláció lassulása, az élelmiszerárak csökkenése várható ebben az évben. Ezt fogalmazta meg Sebestyén Géza matematikus-közgazdász, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, aki kedden az MCC egerszegi központjában tartott előadást Mi fér a kosárba? – árfolyamváltozások és inflációs tendenciák címmel – írja a zaol.hu. Az árak elszabadulása mögött az energia, valamint az élelmiszerek drágulása áll, és véleménye szerint előbbinél meghatározó tényező a szankciós politika, míg utóbbinál az elmúlt évi súlyos aszály hatása mutatkozik meg.

Végső búcsút vettek Lendvai Miklóstól

Mély részvét mellett rengetegen vettek búcsút és kísérték utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt Lendvai Miklóst. A 23-szoros magyar válogatott labdarúgó, a ZTE FC legendás futballistája temetésére a család, a rokonok, a közeli és távolabbi ismerősök mellett volt csapatainak, így külföldi együtteseinek képviselői is eljöttek a zalai megyeszékhelyre. Lendvai Miklós életének 48. évében hunyt el, aki küzdőszellemével, soha meg nem alkuvó játékával vívta ki nemcsak saját csapatai szurkolóinak, hanem az ellenfelek elismerését is.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A nyolcvan év felettieket ünnepelték Nagykanizsán

A Honvéd Kaszinó Hölgyklubjában fontosak a közösségépítő rendezvények. A 33 hölgyet tömörítő szervezet rendszeresen ünnepli a névnaposait, a kerek évfordulójukat ünneplő tagjait – írja a zaol.hu. Kedden a 80 év felettiek számára rendezett nagyszabású ünnepséget, melyen Büki Pálné, a klub elnöke méltatta a legidősebbeket. Elmondta: mindannyiuk korukat meghazudtolóan fiatalosak, aktívak, tevékenyek és mindig kreatívak. Odafigyelnek magukra, s mindig az alkalomhoz illően öltözködnek.

Gyaloglással a levegő tisztaságáért Nagykanizsán

Kölcsönkapott levegő címmel szemléletformáló előadások várták szerdán a gyerekeket a Kőrösi-iskolában. Az intézmény udvarán az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőautója a levegő minőségét vizsgálta egy héten át. Az intézmény igazgatója, Molnár Gábor a zaol.hu hírportálnak elmondta: az Energiaügyi Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége közös rendezvénye a Kőrösi és a Péterfy-iskola tanulói számára örök élményt jelentenek. Különösen a mérőautó megismerése, s ehhez kapcsolódóan a 6. és 7. osztályosok egy környezetvédelmi, ismeretterjesztő előadáson is részt vettek, melyet Ráckevi Balázs szakértő tartott. Ismereteket szerezhettek a légszennyezés okairól, hatásairól és a légszennyezés-csökkentési lehetőségekről.

Nőnapi köszöntőt tartottak Letenyén

Nőnapi ünnepség keretében köszöntötte hölgytagjait szerda délelőtt a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár földszinti előadótermében a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének letenyei szervezete. Köszöntőt Farkas Szilárd polgármester, valamint a civil szervezet vezetőségi tagja, Pusztai Ferenc mondott. Szintén ezen a rendezvényen köszöntötték az érdekvédelmi szervezet azon tagjait, akik kerek születésnapjukat ünnepelték.

KESZTHELYI HÍREK

Új igazgató áll a Helikon Kastélymúzeum élén

Január óta Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója áll a Helikon Kastélymúzeum élén is. A szakember a Zalai Hírlapnak elmondta, közel áll hozzá Keszthely és a Helikon-szellemiség, hiszen fiatalkorát Balatonbogláron és Fonyódon töltötte. Oláh Zsanett az elmúlt években a határon túli örökségvédelem területén végzett értékteremtő munkát, 2022 decemberétől pedig a hazai várak és kastélyok fenntartható működési modelljét alakítja ki. Oláh Zsanett leszögezte, a Festetics-kastélyban a fejlesztések folytatását tervezi, megújul például egy-egy kiállítási elem és a Márványteremben is lesznek majd újdonságok. Tervei szerint folytatódik a kastélypark egyesítése, aminek célja, hogy visszaállítsák annak eredeti méretét és formáját. Mindezeken túl látványos lesz a fenékpusztai fejlesztés is, ahol attraktív kiállítás nyílik a lótenyésztésről.

Keszthelyi siker a rangos Eszterházy irodalmi versenyen

Az V. Eszterházy irodalmi versenyt a keszthelyi Vajda-gimnázium Az irodalom rabjai nevet viselő csapata nyerte, Bencze Lilien Alexa, Berecz Barbara és Kovács Márton összeállításban, felkészítő tanáruk Hóbor Katalin volt. Második lett az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium, harmadik pedig a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ csapata. A viadalra – amelyet ezúttal a Gárdonyi 100-emlékév jegyében az író életművének szenteltek a szervezők – 42 középiskolás csapat nevezett. A tavaly novemberi írásbeli forduló elektronikusan kitöltendő feladatsorból állt, amelyet követően az egri szóbeli döntőre a tizenkét legmagasabb pontszámot elért diákteamet hívták be a szervezők. A finálé résztvevői rövid előadást hallgathattak meg a Gárdonyi Géza által kitalált titkosírásról, illetve megfejtésének izgalmas történetéről. Ezen információkat később használnia kellett a versenyzőknek, akik találkozhattak Keller Péterrel, az író dédunokájával is.

Idén is megválasztják a város borát Hévízen

Néhány nap múlva kiderül, mely minőségi nedű viselheti idén a Hévíz város bora címet – tudósít a Zalai Hírlap. Immáron negyedik éve választják meg, a korábbitól eltérő, szigorú szakmai tematika alakján a város borát a Hévíz Turisztikai Egyesület szervezésében. A bírálatot idén március 14-én tartják, amelyre már korábban meghívták a kiválasztott pincészeteket. Csak száraz, fehér, könnyű, friss, ételekhez jól ajánlható, megfelelő ár-érték arányú nedűnek van esélye e nemes versengésben, s további feltétel, hogy szakértők által minősített bor legyen, amely az előző két évben már szerepelt nemes szakmai versenyen, s ott arany- vagy ezüstminősítést szerzett.