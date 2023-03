Ezen Budavölgyi Kálmán egyesületi elnök elmondta: a Játék a jövőért című első projektjüket két évvel ezelőtt valósították meg, míg a második – amely ugyanazt a címet viselte – a közelmúltban fejeződött be. Mindkettő hasonló tartalommal bírt, így a helyi és környékbeli oktatási intézményekben tartottak olyan drámapedagógiai foglalkozásokat, amelyek segítségével a diáktársadalomban jelen lévő kortárs bántalmazások problémájára igyekeztek felhívni az általános iskolás korú tanulók figyelmét.

Budavölgyi Kálmán kiemelte: míg az első projektben 30 drámapedagógiai foglalkozás megtartására volt lehetőségük, addig a most záruló program már 52-re biztosította a lehetőséget. A két projekt során így 30 oktatási intézmény összesen 82 osztályában jártak. A Játék a jövőért 2. projekthez egy nemzetközi szintű képzőművészeti pályázat is társult, szintén a bűnmegelőzés témakörében, ennek a menedzselését ugyancsak a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület végezte. A pályázat a „Ne hagyd, hogy bántsanak, te se bánts mást!” címet viselte.

A drámapedagógia foglalkozásokhoz Szollár-Nikolics Zsanna, a Kanizsai Fiatalok Közösségének elnöke készítette a forgatókönyvet. Az elsőt egyedül írta, a másodikban pedig Mihály Péter, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színész-rendezője volt a szerzőtársa. Ez utóbbinak a jelenleg egyik legnagyobb problémát jelentő internetes zaklatás vagy bántalmazás volt a fő témája. A sajtótájékoztatón a szerző elmondta: a foglalkozások során a diákok arra is választ kaptak, hogy esetleges bántalmazásuk esetén kihez tudnak fordulni, kitől várhatnak segítséget.

A foglakozásokat Fási Barnabás, a Kanizsai Fiatalok Közösségének alelnöke vezette. Elmondása szerint a diákok részéről mindenütt pozitív volt a program fogadtatása, a 45 perces foglalkozások rendszerint közös baráti beszélgetésekbe mentek át. A tanulók magát a foglalkozást is alakították véleményükkel, felismerték saját gondjaikat, rádöbbentek, hogy ők szintén részesei, elszenvedői, de akár elkövetői is lehetnek a bántalmazásoknak. Fási Barnabás azt is hozzátette, a drámapedagógiai foglalkozásokon azon osztályok tanulói voltak aktívabbak, ahol esetleges személyes tapasztalataik miatt is már jobban magukénak érezték a felmerült problémákat.

Budavölgyi Kálmán a Halis István Városi Könyvtárban megtartott tájékoztató során arra is kitért, hogy tudomása szerint a második körben országos szinten mindössze két pályázat nyert, amiből az egyik a nagykanizsai volt, s ez még inkább felértékeli a sikerüket. Az elnök szerint hasznos volna a programot folytatni – hiszen havi rendszerességgel kerülnek nyilvánosságra iskolai bántalmazással kapcsolatos ügyek –, így újra pályázni szeretnének, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt azonban az újabb felhívás kiírását a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács határozatlan időre elhalasztotta.