Hársfalvi Györgyné fő szervező felelevenítette: az ökumenikus bibliaolvasó maratont 2015 óta szervezik meg a nyugat-balatoni nagyközségben, mindig a nagyböjti időben. Azóta csak egy esztendő maradt ki, amikor a Covid miatt nem gyűlhettek egybe. Alkalmanként 80 és 103 közötti – katolikus, protestáns, sőt: ateista – ember csatlakozott az Újszövetség maratonhoz. A gyenesdiási kezdeményezéshez a székesfehérvári színház hasonló programja adta az ötletet: ott adventben olvassák közösen a Bibliát. A Balaton partján viszont a nagyböjti időszakot választották.

A Mi atyánk elimádkozásával kezdődött az idei Újszövetség maraton, középen Hársfalvi Györgyné

Fotós: Péter B. Árpád



– A közreműködők nagyon szívesen jönnek – mondta Hársfalvi Györgyné –, s akadnak, akik kifejezetten ragaszkodnak a hajnali időpontokhoz. A többség felajánlásként vállalja e szolgálatot. Fontos, hogy nagyböjtben egy kicsit elcsendesedjünk, lelkileg készüljünk a húsvétra, s ehhez valamit hozzáad ez az alkalom is. A visszajelzésekből egyértelmű, ez jót tesz mindannyiunk lelkének: felemelő, katartikus élményt jelent.

Minden évben jönnek egészen fiatalok is; van két gyermek, aki szinte itt kezdett el olvasni tanulni. Ma már középiskolások, és azóta is évről évre visszatérnek, árulta el a fő szervező, hozzátéve: most is van két egészen ifjú jelentkező, általános iskolába járó elsős és harmadikos diák.

– Az Újszövetség olvasásával felelevenítjük például a születés- és a szenvedéstörténet, s aki naponta nem forgatja a Bibliát, ilyenkor elmélyülhet a Könyvek könyvében, s ezzel mindannyian könnyebben felkészülünk a közelgő húsvétra – emelte ki Hársfalvi Györgyné. – Ugyanakkor ezek az alkalmak segítenek megérteni, elfogadni az életünket is, azt, hogy porból lettünk s oda térünk vissza.

Szombaton kora délután Dancs Gézáné kezdte a felolvasást, természetesen Máté evangéliumával, a háromszor 14 nemzedék történetével

Fotós: Péter B. Árpád

Az is fontos tapasztalata ezen alkalmaknak, hogy bár sokan nem szeretnek nyilvánosan és hangosan olvasni, de a maraton alkalmával eltűnnek a gátlások, a félelmek, érzékeltette az itt kapott erőt a fő szervező. Az idők során az is kiderült, az ide érkezőknek vannak titkos felajánlásai, fohászai – például a családért, a munkáért, beteg hozzátartozóért. A közösségi szándék pedig idén a béke óhajtása volt, „mert az ráfér az egész világra”, összegzett Hársfalvi Györgyné, aki hangsúlyozta: az Újszövetség maratonra a hitgyakorlók mellett olyanok is érkeztek, akik nem tartják a vallásukat, sőt, nem is keresztények, de a Biblia „még őket is megérinti”.