ZALAEGERSZEGI HÍREK

Állami kitüntetetteket köszöntöttek a városházán

A nemzeti ünnepekhez időzítve, így március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján adják át hazánkban a legmagasabb állami kitüntetéseket. Idén négy zalaegerszegi alkotó is a díjazottak között volt, őket pénteken délután a városházán köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő - olvasható a Zalai Hírlapban. Szabolcs Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, Zalaegerszeg díszpolgára Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át. Tombi Lajos vízépítő mérnök, a Zala Megyei Mérnöki Kamara volt titkára, Zalaegerszeg 1998-2010 közötti alpolgármestere, Pro Urbe Díjasa Magyar Arany Érdemkeresztet kapott. Farkas Ferenc Zalaegerszegért Díjas szobrászművész, művésztanár Munkácsy-díjban részesült. Ekler Elemér újságíró, a Zete 1920 Hagyományőrző Egyesület elnöke, a ZTE történetének kutatója, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés birtokosa lett.

Faipari szakmai napot tartottak a Deák Ferenc Technikumban

Már húsz éve rendezik meg a Deák Ferenc Technikumban minden tanévben a faipari szakmai napot, amelyen az iskola partnerei, fa- és bútoripari vállalkozások érkeznek a diákokhoz, s mutatják be a legújabb eljárásokat, anyagokat, szerszámokat – tudósít a zaol.hu. Pénteken 5 zalai cég közel 70 tanulónak tartott előadásokat és gyakorlati bemutatókat. A deákosok asztalosok, faipari technikusok, kárpitosok lesznek, több mint százan tanulják ezt a szakmacsoportot, közülük több mint harmincan duális képzésben is részt vesznek, azaz az elmélet mellett a diákévek alatt találkozhatnak a gyakorlattal is.

"Kossuth katonája leszek" - vetélkedő a zalaegerszegi VMK-ban

Az Apáczai Csere János Művelődési Központ szervezői pénteken 14 órától rendezték meg a hagyományos „Kossuth katonája leszek...” történelmi vetélkedőt, ezúttal a helyszín az anyaintézmény, a Keresztury VMK volt – írja a Zalai Hírlap. A tudáspróbán általános iskolák 7-8. osztályos diákjai, 6 és 8 osztályos gimnazisták mutatták meg, mennyit tudnak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában történt eseményekről, a korszak történelmi alakjairól. A csapatok a XIX. század közepének történelméhez, kultúrtörténetéhez, a forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódó feladatokban mérték össze tudásukat. A verseny zsűrijében Stárics Roland, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, Ferge László őrnagy, a 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetője és Kovács Bernadett közművelődési szakember foglalt helyet.

NAGYKANIZSAI HÍREK

286 millió forintos kormányzati támogatást kapott Nagykanizsa

Újabb, 286 millió forintos kormányzati támogatást kapott a nagykanizsai önkormányzat, ezúttal a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve a bölcsődei és óvodai dolgozók béremelésének finanszírozására - jelentette be Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, írja a Zalai Hírlap. Balogh László hangsúlyozta: a költségeket korábban már betervezték a már elfogadott idei költségvetésbe, ezért a plusztámogatás nagy része szabad forrásként jelentkezik a város költségvetésében. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő hozzátette: arra kéri a közgyűlési többséget birtokló Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakcióját, hogy a kormányzati támogatást ne politikai érdekeik szerint, hanem a város fejlődése érdekében használják fel.

Eredményes horgászverseny a nagykanizsai Csónakázó-tónál

A Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület Nyusziváró horgászversenyt szervezett a közelmúltban a Csónakázó-tónál – tudósít a zaol.hu. A viadalra 16 fő nevezett, ám a borongós, szeles időjárás nem sok jót ígért a versenyzőknek. Erre viszont rácáfoltak a horgászok, hiszen mindenki kiválóan teljesített, a versenyen 163,14 kilogramm halat fogtak, melyek természetesen a verseny végén visszanyerték a szabadságukat.

Az Omega szellemisége elevenedik meg a kanizsai református templomban

A Szekeres Tamás - 25 év az Omegában című emlékkoncert-sorozat első állomását április 15-én, szombaton 18 órakor tartják Nagykanizsán, a Kálvin téri református templomban. Az eseményről csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen – tudósít a Zalai Hírlap. Az eseményre ellátogattak a formáció tagjai: Szekeres Tamás (gitár), Herbály Péter (ütőhangszer) és Pleskó Béla (dob), akik rövid ízelítőt is adtak az instrumentális koncertből. Szekeres Tamás a legendás Omega zenekar tiszteletbeli tagjaként 1994 óta meghatározó szerepet töltött be az együttes életében, mint gitáros és zeneszerző. Hella Ferenc református esperes, a koncert házigazdája elmondta: az Omega olyan legendás magyar együttes, mely zeneiségével sokak életét meghatározta. Korábban is befogadtak számos koncertet, az április 15-ei fellépés is biztos örök élmény marad.

KESZTHELYI HÍREK

Pálinkás Róbert és dr. Iglódi Endre is a kitüntetettek között

Keszthely térségéből is többen kaptak rangos állami kitüntetést a nemzeti ünnep alkalmából -tudósít a Zalai Hírlap. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormányfő előterjesztésére a köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket adott át március 15. előestéjén a fővárosi Karmelita kolostorban. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét adta át az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás vezető munkatársainak, köztük Pálinkás Róbertnek, a Helikon Kastélymúzeum igazgatójának, aki a 2021-es világesemény trófeakiállításért felelős kurátora volt. A nemzeti ünnepet követő napon Varga Judit igazságügyi miniszter adta át a Művészetek Palotájában a Magyar Arany Érdemkeresztet – mások mellett – dr. Iglódi Endre keszthelyi ügyvédnek, aki napra pontosan 44 éve kezdte el pályáját.

Keresztúti imádságok a keszthelyi Kármelben

Minden nagyböjti pénteken közös keresztúti imádságra várják a híveket a keszthelyi Kármelita-bazilikában – tudóst a zaol.hu. Krisztus szenvedésének stációit ezúttal a helyi karitász csoport tagjainak vezetésével idézték fel a jelenlévők. A korábbi péntekeken szolgáltak már a Világban Élő Kármeliták keszthelyi közösségének tagjai, a Kis Szent Teréz-plébánia ministránsai, illetve a Kis Szent Teréz Kórus énekesei. Idén is lesz városi keresztút, ezúttal március 31-én Keszthely két plébániájának szervezésében. Az alkalmat a 18 órai szentmise után dr. Udvardy György veszprémi érsek vezeti.

Új köztéri alkotás tiszteleg Petőfi emléke előtt Hévízen

Felavatták Túri Török Tibor szobrászművész Petőfit ábrázoló köztéri alkotását a nemzeti ünnep estéjén a költőről elnevezett belvárosi utcában. Az íróként s több keszthelyi múzeum alapítójaként és működtetőjeként is ismert alkotó felajánlásként készítette el a mellszobrot – írja a Zalai Hírlap. A március 15-i megemlékezésen Papp Gábor, Hévíz polgármestere leszögezte: nincs még egy olyan piros betűs ünnepünk, amelyet ennyire szeretnénk, s nincs még egy olyan alakja ennek a kitüntetett napnak, mint Petőfi Sándor, akinek neve összeforrt a magyar forradalommal.