Az összbírói értekezletet megelőző tájékoztatón dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke egyebek között arról beszélt, hogy 2021-hez képest tavaly 8 százalékkal kevesebb ügy érkezett zalai bíróságokra. Járási szinten 11, a törvényszéken tárgyalt eseteké 10 százalékkal csökkent. A tendencia hátterében a szabálysértési ügyek apadó száma áll. Az elnök szólt arról is, hogy az ismertté vált bűncselekmények kétharmadánál az ügyészség az eltereléssel élt. A büntetőeljárások gyorsítását célzó változtatások eredményeként tárgyalásra az ügyek töredéke kerül, mert bíróság elé állításban, büntetővégzéssel, illetve még az előkészítő ülésen lezárulnak jogerősen.

A folyamatban lévő ügyek száma jelentősen csökkent: Zalában 2020-ban 166 két éven túli ügy volt, ez 2022-re 67-re csökkent. Az öt évnél tovább tartó perek száma 16-ról 10-re változott. Az elnök beszámolt arról is, hogy 2022-ben az energiafelhasználást a zalai bíróságokon 20 százalékkal csökkentették.

A Országos Bírósági Hivatalt az informatikai és elektronikus ügyintézési főosztályának vezetője, dr. Péter Zoltán János képviselte a tájékoztatón. Mint kiemelte, a Zalaegerszegi Törvényszéknél és az illetékességébe tartozó bíróságoknál országos összevetésben létszámát tekintve csak három kisebb van; az összes bírósági ügy 2 százalékát tárgyalják Zalában. Míg országszerte 5,4 százalékkal mérséklődött a bíróságokon a folyamatban lévő ügyek száma, addig Zalában 14 százalékkal lett kevesebb, vagyis több ügyet fejeztek be a zalai bírók, mint ahány új ügy érkezett. A vármegyében a már első fokon jogerősen lezárt ügyek száma is jóval meghaladja az országos átlagot, Zalában a polgári ügyek 93, a büntetőügyek 81 százalékában nem fellebbeznek a felek.

Kitért arra is, hogy a zalai bíróságokon a távmeghallgatás használatában is élen járnak. A koronavírus miatt 2020-ban és 2021-ben az országban mindenütt jelentősen emelkedett ennek alkalmazása, ám 2022-ben ez már mérséklődött, viszont Zalában továbbra is gyakran élnek ezzel az eszközzel: 2021-ben 628, tavaly 645 esetben vették igénybe.

Kérdésre válaszolva a főosztályvezető szólt arról is, hogy ezernél több külföldi állampolgár tölti embercsempészés miatt jogerős büntetését magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. Ez hússzorosa a néhány évvel korábbinak. Arra is rámutatott, hogy az embercsempészettel kapcsolatos ügyek száma főként a határokhoz közeli bíróságokon ugrott meg nagy mértékben.